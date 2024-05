Invasione di calabroni asiatici in Belgio: “Non riusciremo a debellarli, dovremo convivere con loro”

Le temperature stanno aumentando e il cielo è sereno e il sole splende questo fine settimana. Farà caldo, le previsioni meteo prevedono che si raggiungeranno i 27 gradi Celsius. Il momento perfetto per fare un barbecue, rilassarsi in giardino o giocare in giardino. Ma attenzione, anche gli insetti approfitteranno di questa occasione e rischieranno di rovinare il momento. Il calabrone asiatico è arrivato nel continente europeo nel 2004 e ha invaso il Belgio dal 2016.

Non c’è niente che lo fermerà perché siamo in condizioni climatiche simili a quelle in cui è cresciuto. Dovremo conviverci e non saremo in grado di eliminarlo a lungo termine perché sarà troppo costoso. Dobbiamo quindi adottare una strategia di gestione e garantire che questa battaglia abbia il minimo impatto sull’ambiente.Lo ha annunciato Louis Houtier, direttore del Laboratorio di Entomologia del Cra-w (Centro di Ricerche Agricole della Vallonia).

Profumo fino a 5 m

Nella Regione Vallone vengono neutralizzati solo i nidi pericolosi per la popolazione Professionisti certificati Dal 2023. Questo è un buon momento per agire perché il nido principale è in costruzione ed è grande all’incirca quanto una pallina da golf. Se ha la possibilità di crescere può raggiungere i 70 cm di altezza. “Potremmo ritrovarci tra le 2 e le 3.000 persone, e allora la cosa diventa pericolosa. Soprattutto perché il calabrone asiatico è in grado di monitorare la sua presenza fino a 5 metri di distanza e può seguire una persona per diverse centinaia di metri. È classificato 3 nella scala dell’aggressività, che arriva a 4″“, spiega Louis Houtier.

Quando il nido è ancora piccolo, viene estratto attraverso un barattolo e riposto in frigorifero per uccidere la regina. Altrimenti bisogna spruzzare e talvolta usare un palo da 15 metri. “Le prossime settimane saranno complicate. La situazione sta peggiorando e ci sono così tante cose che siamo esausti e facciamo fatica a gestire., dice Jean-François Vanden Abeele, equivalente di Hornet Buster, che chiede per i suoi servizi tra 90 e 150 euro a seconda delle dimensioni del nido. Cra-w sta attualmente testando una nuova trappola selettiva per recuperare solo i fondatori.

Precauzioni

Una singola vespa dovrebbe attirare l’attenzione sulla possibilità di un nido. “Se non facciamo pressione e non lo circondiamo, non dobbiamo preoccuparci. Il calabrone asiatico è meno fastidioso del calabrone. “Se ne andrà e non agirà in modo aggressivo.”“, spiega Louis Houtier. “È meglio far passare un grosso bastone attraverso la recinzione per rilevare la presenza del nido prima di abbatterlo. Lo stesso vale per la potatura degli alberi, bisogna sempre guardare bene prima di tagliare perché se c’è un nido e cadendo esplode, le vespe si difenderanno.

In caso di puntura è necessario rimuovere l’ago e disinfettare la ferita. La puntura può causare uno shock anafilattico, che può essere fatale. “Bisogna prestare attenzione ai più piccoli sintomi e cercare aiuto, notando la presenza di shock anafilattico perché è necessario fare un’iniezione di adrenalina.“, rileva Louis Houtier. Il ricovero in ospedale è consigliato per 20 morsi.

Attenzione, il calabrone europeo non rappresenta un problema per l’ambiente, a differenza del calabrone asiatico che attacca le api. Quest’ultimo si distingue per il petto completamente nero, le zampe gialle e la punta addominale arancione.