La NASA CubeSat è in viaggio verso la Luna

Nell’ambito del progetto Gateway della NASA per installare una stazione spaziale in orbita tra la Luna e la Terra, l’agenzia spaziale statunitense ha appena lanciato il CubeSat Capstone per sperimentare una nuova orbita unica.

Nel contesto dell’invasione lunare, con l’obiettivo di stabilire una presenza umana permanente sulla superficie del nostro satellite naturale Attraverso il programma Artemide Dalla NASA, l’agenzia spaziale americana prevede di schierarsi Cancellopiccolo stazione Spaziale Serve come base per future missioni con equipaggio sulla Luna e su Marte. Una delle sue caratteristiche è che non ruoterà attorno alla Luna, né attorno alla Terra, ma al livello del punto lagrangiano, dove l’attrazione gravitazionale della Terra e della Luna si compensano a vicenda. Qui, la stazione adotterà una “Nearly Straight Halo Orbit” (NRHO), una traiettoria complessa che la vedrà avvicinarsi a 1.500 chilometri dal polo nord della luna ogni sette giorni. Con tale orbita, l’equipaggio della stazione sarà in grado di osservare la Terra e allo stesso tempo Il lato opposto della luna : Il viaggio tra la Terra e la Luna sarà molto semplificato e le comunicazioni tra il nostro pianeta e il nostro satellite saranno molto più veloci.

Un CubeSat come una cavia?

Sebbene l’orbita NRHO sembri essere perfetta per Artemis, è stata precedentemente provata solo attraverso simulazioni. Per ridurre i rischi di questa missione multimiliardaria, la NASA ha scelto di lanciare una sonda sperimentale, sviluppata da Advanced Space. Il Cubo Sat pietra miliare (Operazioni indipendenti con tecnologia GPS orbita lunare ed esperimento di navigazione)taglia Forno elettrico a onde cortequindi è stato lanciato il 28 giugno a bordo missile elettronico Da laboratorio di razzi Dalla loro base in Nuova Zelanda, per verificare la stabilità orbitale calcolata e prevista della stazione spaziale Cancello.

Il canale Youtube della NASA presenta un file rigiocare per lanciare la pietra miliare. © NASA, YouTube

Il satellite testerà anche un nuovo sistema di comunicazione e navigazione, che misurerà la posizione della sonda rispetto alla sonda. orbita di ricognizione lunare (LRO), senza fare affidamento sulle stazioni di terra.

Nota: è possibile seguire l’andamento della sonda Attraverso Nessuna visualizzazione interattiva Occhio al sistema solare Sviluppato dalla NASA.

