Questo è un presupposto che segue le rivelazioni del rugby champagne mediatico di un certo Martin Castrogiovanni. Come pubblicato da Ruck.co, la prima colonna fornisce informazioni come un capello in una zuppa. “Nacque il nonno Castro Argentina, il suo nome è José Maria. Mio nonno Angel, l’unico italiano, è nato a Franco Forte, in Sicilia.L’uomo che ha collezionato 119 presenze con la Squadra Azzurri, giocato 4 Mondiali e affermatosi come uno dei più grandi giocatori della storia del Paese, chiaramente non dovrebbe mai indossare la maglia della Transalpina.

Fotografia. Martin Castrogiovanni mentre festeggiava con i giocatori del PSG a Las Vegas

Ammetti che non è comodo. Anche se si nota che l’uso della condizione è di rigore, le regole di ammissibilità in Italia all’alba degli anni 2000 non sono le stesse di oggi. Tuttavia, nel momento in cui scrivo queste righe e secondo i regolamenti del World Rugby, è certo che Castro non avrebbe mai potuto indossare i colori. Italia Oggi un giocatore deve giustificare un “legame diretto e credibile” con il Paese in questione per rappresentarlo. In questo caso, nascita significa avere genitori naturali o nonni. Se è così, il legame con il bisnonno Angel era molto stretto.

