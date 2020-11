InFarmaciaperiBambini, dal 20 novembre torna in 2000 farmacie

All’iniziativa della Fondazione Francesca Rava aderisce anche l’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni

Da venerdì 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e fino al 27 novembre, torna “In Farmacia per i bambini”, l’iniziativa nazionale della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per la sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i bambini in povertà sanitaria.

Giunta all’ottava edizione, si svolgerà in 2000 farmacie aderenti in tutta Italia. All’iniziativa aderisce anche l’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni per sostenere la farmacia solidale diocesana attraverso la collaborazione della Caritas Diocesana Amalfi – Cava, l’Ufficio per la Pastorale della Salute e la Parrocchia di Sant’Adiutore.

Presso la Farmacia Accarino (Cava de’ Tirreni) e la Farmacia degli Arsenali – Amalfi (Amalfi) gli operatori delle farmacie inviteranno a donare farmaci da banco o prodotti baby care a sostegno della farmacia solidale diocesana.