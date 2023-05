India: una diga svuotata per recuperare uno smartphone che vi è caduto dentro

IL BBC Racconta questa storia di quello che sembra essere un disastro ambientale. Un funzionario indiano è stato sospeso dopo aver ordinato di svuotare un serbatoio dell’acqua per recuperare il suo smartphone.

Il processo di scarico ha richiesto tre giorni per pompare milioni di litri d’acqua dalla diga di Kharkata nello stato di Chhattisgarh. Rajesh Vishwas avrebbe lasciato cadere il suo telefono Samsung mentre si faceva un selfie…

Una volta svuotato il serbatoio, il manager è riuscito a recuperare il suo telefono. Tuttavia, questo era troppo impregnato d’acqua per funzionare. Per giustificare questa operazione, Rajesh Vish ha affermato che il suo dispositivo conteneva dati governativi sensibili e quindi doveva essere trovato. Ma alcuni lo hanno accusato di aver abusato della sua posizione.

I sommozzatori locali sono stati inizialmente mobilitati, ma non sono riusciti a mettere le mani sul prezioso dispositivo. Di fronte a questa situazione, Rajesh Vishwa ha pagato per portare una pompa diesel. Secondo quanto riferito, ha ottenuto il permesso verbale da un funzionario di agire.Un po’ d’acqua in un canale vicino. Si dice che il funzionario interessato abbia affermato che questo “Ne beneficerebbero gli agricoltori, che avrebbero accesso a più acqua”..

Ma in realtà sono stati evacuati quasi due milioni di litri d’acqua, sufficienti per irrigare 600 ettari di terreni agricoli, come spiega la Bbc. Il processo è stato sospeso dall’arrivo di un funzionario del dipartimento delle risorse idriche a seguito di una denuncia. Rajesh VishwasÈ stato sospeso in attesa di indagini. L’acqua è una risorsa essenziale e non può essere sprecata in quanto tale. Il funzionario del distretto di Kanker Priyanka Shukla ha detto al giornale la nazionale.

Rajesh Vishwas nega di aver abusato della sua posizione e afferma che l’acqua che ha drenato proveniva dalla sezione di straripamento della diga e “non era utilizzabile”..

Diversi politici hanno reagito alla questione, come il vicepresidente nazionale del partito di opposizione dello Stato che ha twittato: “Quando le persone si affidano alle cisterne per l’approvvigionamento idrico durante le torride estati, l’ufficiale ha svuotato (milioni di) litri che sarebbero stati utilizzati per irrigare 1.500 acri di terra.