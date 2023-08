© Indennità per il ritorno a scuola: ecco l’importo esatto che riceverai il 16 agosto

L’inflazione segna ancora il 2023 con bushel caldi, e quindi, in un contesto economico molto difficile, sono in atto misure di assistenza eccezionali. a favore del potere d’acquisto Anche lei è stata oggetto di votazione durante l’estate del 2022Indennità di ritorno a scuola (ARS).

Il ritorno a scuola è un periodo dell’anno in cui le famiglie affrontano molte spese. Per sostenerli, il governo offre loro un’indennità di ritorno a scuola (ARS). Sugli scaffali dei supermercati i genitori sono già impegnati con la spesa per il ritorno a scuola. Questo è l’importo esatto che riceverai a partire dal 16 agosto 2023 quando pagherai questo boost.

Che cos’è l’indennità di ritorno a scuola (ARS)?

ogni anno, 3 milioni di famiglie ricevono l’indennità di ritorno a scuola (ARS). Sei pagato dai fondi per gli assegni familiari (CAF) e dalla Mutualité sociale agricole (MSA).

Sei già beneficiario dell’Assegno di Ritorno a Scuola (ARS)? All’inizio dell’anno accademico 2023, i limiti delle risorse aumenteranno per ricevere questo premio.

Indennità di ritorno a scuola: condizioni per ottenere tale assistenza dai CAF interessati



CAF e MSA pagano l’indennità di ritorno a scuola (ARS) Testato per famiglie con bambini di età compresa tra 6 e 18 anni. Che sia studente, apprendista o studente. Devono quindi essere a scuola, in formazione professionale o essere assistiti in un istituto di accoglienza specializzato.

Questa indennità di ritorno a scuola viene pagata ogni anno Nel mese di agosto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, CAF e MSA effettuano ogni anno una revisione dello stato familiare per ciascuna famiglia.

I massimali variano in funzione del numero di figli a carico.spiega il sito del servizio pubblico.

Quali sono i limiti delle risorse 2021 per le risorse ARS 2023?

Versare:

un figlio a carico, È il limite massimo che non può essere superato 25.775 euro

Indennità di ritorno a scuola: Requisiti per ricevere questo aiuto finanziario



Due figli a caricoPoi il tetto da non superare 31.723 euro

– 3 figli a carico, Poi il tetto da non superare 37.671 euro

4 figli a caricoPoi il tetto da non superare 43.619 euro

Qual è l’importo dell’indennità di ritorno a scuola nel 2023?

La data di pagamento del bonus di ritorno a scuola varia di anno in anno.

Dal 16 agosto CAF pagherà ARS

Tenuto conto della rivalutazione del 4% rispetto al 2022, ciascun genitore beneficiario riceverà poi:

– 39.809 euro al figlio di chi Dai 6 ai 10 anni.

– 420,05 euro al figlio di chi 11-14 anni.

– 434,61 euro al figlio di chi Dai 15 ai 18 anni.

Quindi è possibile ottenere questo aiuto finanziario dal CAF per diversi anni consecutivi.

Quali sono i passaggi da compiere per richiedere l’ARS?

Nella maggior parte dei casi, il pagamento dell’ARS è automatico e non devi fare nulla. Questo è il caso se sei un beneficiario e se il bambino ha un’età compresa tra i 6 ei 15 anni al 31 dicembre successivo all’inizio dell’anno scolastico.

Successivamente viene erogata l’indennità di ritorno a scuola Con bonifico che dovrebbe arrivare sul tuo conto corrente il 16 agosto.

Tuttavia, ci sono casi in cui è necessario contattare CAF o MSA:

– Se tuo figlio ha meno di 6 anni ed entra in CPÈ necessario presentare un certificato scolastico a CAF o MSA.

Tuo figlio ha tra i 16 e i 18 anni? Devi dichiarare che è ancora a scuola e che è registrato con il tuo conto CAF o MSA.

– Non hai ancora beneficiato? Devi quindi creare il tuo account su Caf.fr o Msa.fr e scaricare un modulo di domanda nelle sezioni: “Aiuto e procedure”. Invia una richiesta di servizio. Vita privata. “Paternità e maternità”.