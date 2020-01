Incidente in scooter a Cava, 50enne nocerino in coma

Ha perso il controllo del proprio scooter mentre, probabilmente, era impegnato in una manovra di sorpasso in autostrada e finisce su una vettura per poi cadere sull’asfalto privo di sensi: è ricoverato in stato di coma per un trauma cranico presso il reparto di rianimazione dell’ospedale metelliano “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” un 50enne nocerino, protagonista suo malgrado, oggi pomeriggio, del rovinoso incidente.

L’uomo era in autostrada, a bordo del suo scooter, quando molto probabilmente ha accusato un malore ed ha perso il controllo del mezzo. Stando alle testimonianze rilasciate da chi ha assistito alla scena, il 50enne originario di Nocera Superiore, era intento in una manovra di sorpasso, regolarmente effettuata mentre si dirigeva in direzione Nord, all’altezza dell’uscita autostradale di Cava de’ Tirreni.

È stato proprio in quel momento che avrebbe perso il controllo dello scooter proprio a causa del malore. L’uomo, quindi, è stato prima scaraventato sul parabrezza dell’auto che in quel momento stava superando e poi è rovinato a terra.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi da quanti hanno assistito all’accaduto. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per gestire il traffico veicolare mentre i sanitari hanno prelevato l’uomo e condotto in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale metelliano.