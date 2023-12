In Windows 11 e KB5032288, Microsoft sta risolvendo urgentemente un bug Wi-Fi

Nel giro di poche ore e data l’entità del problema, Microsoft ha pubblicato una correzione per il problema Wi-Fi che colpisce i computer Windows 11. Si tratta dell’aggiornamento KB5032288.

KB5032288, proposto come parte del Patch Tuesday di dicembre 2023, sta causando un problema nelle reti aziendali e universitarie. Di fronte a notizie diffuse, soprattutto sulla posizione di alcune università, Microsoft ha confermato il fallimento. Influisce sulla creazione di connessioni alle reti WLAN secondo lo standard 802.11r. Molti utenti hanno segnalato di non riuscire più a connettersi alla rete Wi-Fi della propria università o azienda.

Problemi con Windows 11 e Wi-Fi, correzione dell’implementazione

Sono bastate poche ore di pazienza perché Microsoft rilasciasse una soluzione. Prende la forma di KIR, una contrazione KOra IOproblema Rcom.olback. Il gigante risolve il problema annullando le modifiche apportate dall’aggiornamento KB5032288.

Redmond KIR viene utilizzato per controllare in remoto le funzioni Windows sui sistemi utente se non sono legate alla sicurezza. In questo modo è possibile risolvere rapidamente un problema importante. Tuttavia, c’è una condizione. Il computer deve essere connesso a Internet e utilizzare il servizio Windows Update.

Si prevede che le modifiche di Microsoft per risolvere questo problema Wi-Fi verranno implementate entro le prossime 24 ore. Se desideri accelerare il processo, ti consigliamo di riavviare il computer in modo che venga richiesto Windows Update all’avvio. L’altra soluzione è Scarica manualmente il pacchetto KIR Sotto forma di programma di installazione MSI. Ciò risolve il problema sui dispositivi offline.