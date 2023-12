Un dispositivo di ascolto è stato scoperto in uno dei futuri uffici del capo di stato maggiore ucraino Valery Zalozhny, hanno annunciato domenica i servizi di sicurezza di Kiev, sottolineando che il dispositivo “non funziona”.

“L’attrezzatura non è stata trovata direttamente nell’ufficio di Valery Zalozny, ma in uno degli edifici che potrebbe utilizzare nel suo futuro lavoro“, hanno precisato i servizi ucraini su Telegram.

È stata aperta un’indagineUso illegale di mezzi tecnici speciali per ottenere informazioniHanno aggiunto senza fornire alcuna prova circa l’origine di questo dispositivo di ascolto.

“Il dispositivo trovato non funzionava. Non è stato trovato alcun dispositivo di archiviazione dati o di trasmissione audio remota. Questa attrezzatura tecnica verrà inviata per l’ispezione“, hanno osservato inoltre i servizi ucraini.

In qualità di comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zalozhny decide il corso generale delle operazioni sul fronte, sotto l’autorità del presidente Volodymyr Zelenskyj.

Negli ultimi mesi, i media ucraini e stranieri hanno riferito dell’escalation delle tensioni tra Zelenskyj e Zalozny, sullo sfondo del fallimento del contrattacco lanciato dalle forze di Kiev in estate e del crollo del sostegno occidentale.