In Russia si produce ancora il prelievo?

La domanda che Mark ci pone: “Le informazioni indicano che la birra Leffe è prodotta in Russia. È vero? Se sì, come mai non è vietata?”

La Leffe è una delle nostre tante aziende leader. Ma come la maggior parte dei prodotti oggi, viene prodotto in paesi diversi. Questa birra d’abbazia appartiene al gruppo belga-brasiliano AB InBev.

Dopo aver creato una joint venture con l’azienda produttrice di birra turca Anadolu Efes nel 2018, alcuni prodotti sono stati condivisi. Finora, niente di insolito. Solo che nell’agosto del 2022, nel bel mezzo della guerra russo-ucraina, abbiamo appreso che il prelievo aveva cominciato a essere prodotto in almeno sette fabbriche sovietiche. Questo mentre la maggior parte dei principali gruppi industriali e commerciali occidentali (inclusa la stessa AB InBev) hanno annunciato fin dall’inizio dell’invasione russa il desiderio di ritirarsi dal Paese di Putin. AB InBev si è quindi trovata in una posizione più che delicata.

Tuttavia, ciò durò solo poche settimane. Momento in cui il gruppo belga-brasiliano ha potuto sospendere questa produzione, pur continuando a cercare di sbarazzarsi della sua “partecipazione incontrollata nella joint venture AB Inbev Efes”, come descritto in un comunicato stampa. Ha inoltre chiarito che rinuncerà a “qualsiasi vantaggio finanziario derivante dalle operazioni della joint venture”.

Le aziende sono bloccate in Russia

Ma cosa è successo esattamente? Ovviamente AB InBev non ha alcuna influenza sulle decisioni della joint venture AB Inbev Efes poiché la sua partecipazione nella società è minoritaria. Non esiste quindi potere di veto. Nell’aprile 2022, l’azienda produttrice di birra belga-brasiliana ha manifestato il desiderio di ritirarsi dalla Russia lasciando le sue quote al partner turco. Ma non è così semplice perché il presidente Putin ha messo in atto diverse regole che rendono più complicata la partenza delle società straniere – per non parlare del fatto che la Turchia non è così ostile al potere russo come l’Europa. In breve, i tre maggiori gruppi produttori di birra al mondo, AB InBev, Carlsberg (Danimarca) e Heineken (Paesi Bassi), sono rimasti bloccati nella rete russa. “Al momento non abbiamo aggiornamenti sui tempi dell’accordo”, ci dice AB InBev.

Oggi Heineken è riuscita a vendere le sue attività solo dopo più di un anno di trattative.

Embargo, embargo superato?

In conclusione, caro Mark, la Leffe non viene più prodotta in Russia, è stata prodotta solo per poche settimane nell’agosto-settembre 2022. Ma AB InBev non ha ancora potuto lasciare il Paese. Soprattutto, il liquore che beviamo in Belgio è prodotto nel nostro paese. Pertanto non può essere imposto alcun divieto poiché la birra prodotta in Russia è destinata al mercato interno. A questo proposito, saluti!