Christelle è vittima della “chiave misteriosa”, il fenomeno esploso nel giro di un anno: “La prima reazione? Panico”.

Alla fine ho saputo che la richiesta era stata avanzata da un terzo. “Ho chiesto di mostrarmi la prova della richiesta di risoluzione del contratto, ma non mi hanno mai detto chi c’era dietro la richiesta“Continuiamo ad allertare”.Ho chiesto loro di riattivare questo contratto, cosa che non hanno mai voluto“.

“Primo riflesso? panico“,” aggiunge con una risata nervosa. Senza perdere tempo, Christelle chiamò il suo fornitore. Ne seguì una conversazione straordinaria. “Mi hanno detto che ero andato avanti. Ho detto di no, vivo nello stesso posto da otto anni. Poi mi hanno detto che avevo richiesto di cambiare fornitore. Ho detto no, ancora no“.

Dovrò pagare il doppio

Christelle si rivolgerà quindi all’organismo di mediazione SPW che si occupa di questo tipo di controversia. Inizialmente, questo servizio non era una priorità, perché non aveva ricevuto una lettera da ORES che la avvisava che la corrente elettrica a casa sua era interrotta. Questo messaggio arriverà comunque dopo qualche giorno. “Alla fine arrivò la lettera che mi diceva che mi stavano tagliando la corrente e che avevo dai cinque ai dieci giorni per ricongiungermi al fornitore di energia. Ho contattato subito l’organizzazione che mi ha rassicurato dicendomi che ORES non aveva ricevuto un ordine di stop immediato.“.

Ma vista la breve scadenza che le viene imposta, Christel non vuole procrastinare e accetta un nuovo contratto energetico.Ma sono meno utili di quelli che avevo prima. Ho fatto i conti e avrei dovuto pagare il doppio di quanto pagavo prima.“