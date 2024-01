In questo giorno in cui una star si è comportata male con Gregory Lemarchal

Crediti immagine: Abaca

A Gregory Lemarchal è stata diagnosticata la fibrosi cistica quando aveva 20 mesi e questa ha inseguito i suoi sogni per tutta la vita. All'età di 12 anni, il futuro cantante viene incoronato campione francese del rock prima di dedicarsi interamente all'altra sua passione, il canto. Gli spettatori potrebbero ricordarlo, ma l'artista ha vissuto l'avventura di “Star Seed” nel 1998 prima di unirsi a “Star Academy” sei anni dopo. destino! ”» dice Pierre Lemarchal nell'ultimo episodio del podcast “Génération (s) Star Academy” di. Era un suo conoscente, Bryce Davoli, a interpretare il ruolo. ”» ricorda Nathalie Andre, ex direttrice dell'accademia.

“Vuoi andare a casa sua?”

Il resto lo sanno tutti e, nonostante non abbia mai parlato della malattia, Gregory Le Marchal è riuscito a toccare il cuore dei francesi grazie al suo coraggio e alla sua voce angelica, al punto da essere nominato gran vincitore dello “Star Academy ” il 22 dicembre 2004. Cosa è successo? Il pubblico allora non sapeva che dietro le quinte era stato messo in atto un sistema speciale per garantire la salute di Gregory Lemarchal, che aveva una stanza isolata dagli altri studenti. L’artista, che all’epoca aveva 21 anni, beneficiava del sostegno di un’équipe medica giorno e notte: “ Ha organizzato l'intera produzione per fornirgli tutto ciò di cui aveva bisogno “. Poiché l'accademico ha deciso di renderlo un non-argomento, non tutti erano a conoscenza delle condizioni di Gregory Lemarchal, soprattutto alcuni degli artisti invitati al concerto principale. ” Avevano molto rispetto per lui. Alcuni artisti sono arrivati ​​e hanno detto: “Dov'è Gregory?”, così ho spiegato che era in una stanza con il suo fisioterapista e faceva esercizi di respirazione. Una volta è successo che un artista si arrabbiasse perché non arrivava sul set » Natalie ricorda Andre al microfono di France Bleu.

Quel giorno, lo studente dovrebbe essere sul set di “Star Academy” per partecipare alle prove del duetto programmato per Prime Saturday. Purtroppo, date le sue fragili condizioni, Gregory è rimasto intrappolato per diversi minuti. Questo per quanto riguarda questa stella cantante che sta diventando impaziente. Poi Nathalie Andre ha deciso di mostrargli il backstage…” Sono a casa, sono a casa, e sono in contatto con i miei vicini, sulla porta aperta del canale o nel bagno, e dico: “Siete tutti qui”. Il suo posto? Si è scusato immediatamente “L’ex direttore del castello che oggi lo riconosce dice: “ Molti artisti volevano cantare con lui “. Si trattava di Roche Voisin, Michel Sardou, Yannick Noè,Andrea Bocelli, Patrizio Bruel, CalogeroO Michel Vaughn o Roberto Alagna, che hanno cantato tutti con Gregory Lemarchal in “Star Academy”? enigma! Nel 2021, Lawrence Lemarchal aveva già ammesso che suo figlio era “ Grande delusione » Attraverso il suo incontro con Celine Dion Che gli ha inviato un messaggio, al quale il cantante canadese non ha mai risposto.