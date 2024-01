In Polonia i conservatori nazionali dell'opposizione sono arrabbiati dopo l'arresto del loro ex ministro

Questi due politici, legati al Partito Diritto e Giustizia, erano ex direttori e vicedirettori a capo dell'Ufficio centrale anticorruzione all'epoca dei fatti. Sono stati condannati a due anni di carcere prima di prendere il congedo alla fine dell'anno.

Polonia: ex ministro dell'Interno arrestato nel palazzo presidenziale

Una vera sorpresa

Questi due deputati del PiS sono stati eletti in autunno, durante un’elezione vinta da una coalizione filo-europea, e sapevano di trovarsi in una posizione scottante. Credevano fermamente che la grazia presidenziale, di cui hanno beneficiato nel 2015, li avrebbe protetti da un possibile arresto. Secondo fonti avvalorate dai media polacchi, sono rimasti sorpresi dall'intervento della polizia ma hanno lasciato che accadesse.

Anche il presidente Andrzej Duda ha confermato che l'amnistia, attuata 8 anni fa, è ancora in vigore. “I ministri sono stati graziati […] Nel 2015, secondo la Costituzione, questa sanatoria è valida ed esecutiva, e quindi questi ministri – oggi i rappresentanti […] -Hanno il loro mandato. Qualsiasi tentativo di privarli di questo è di per sé illegale”. Lo ha detto durante un discorso il 10 gennaio. Lo ha detto il capo dello Stato “infastidito”, Spiegò che non avrebbe nemmeno trovato sollievo “Il ministro Mariusz Kaminski e i suoi colleghi non saranno mai più persone libere come dovrebbero”.

Indulto effettivo nel secondo caso

Nel pomeriggio del 9 gennaio i due partiti hanno tenuto una conferenza stampa davanti al palazzo presidenziale, durante la quale Mariusz Kaminski ha annunciato “Preparati a ritrovarti in prigione nei prossimi giorni.”denunciando “Caos” Che sarà governata dalla coalizione di governo di Donald Tusk. Anche Mariusz Kaminski ha iniziato uno sciopero della fame dopo il suo arresto.

Il problema è che la maggior parte dei giuristi sostiene che la grazia presidenziale può essere concessa solo in caso di condanna definitiva, in secondo luogo. Ciò è stato confermato da Piotr Gasiarek, giudice del tribunale distrettuale di Varsavia su richiesta di Libre Belgique: “Il diritto alla grazia potrà essere esercitato solo in caso di sentenza definitiva. La grazia emessa da Andrzej Duda nel 2015 era non solo inefficace, ma anche incostituzionale. Il giudice ammette di essere rimasto scioccato quando ha visto il presidente “Insultare il suo ufficio”fingendo di farlo “Foto con criminali [le 9 janvier] “E accusando i giudici di agire sulla base di motivazioni politiche”.

In Polonia si prevede che il ripristino dello stato di diritto sarà difficile

Caos giuridico derivante dalla violazione dello Stato di diritto

Il caso stesso è al centro del pasticcio legale che PiS ha creato mettendo a nudo lo stato di diritto per otto anni in Polonia. I conservatori nazionali hanno politicizzato diversi tribunali chiave, tra cui la Corte costituzionale e parte della Corte suprema. Questi ripetuti attacchi alla giustizia e alla sua indipendenza sono stati evidenziati in numerose occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il partito di opposizione ora trae vantaggio da questo caos. Ad esempio, una camera politicizzata della Corte Suprema ha ritenuto che i rappresentanti Kaminski e Vasek avessero ancora il loro mandato, nonostante la condanna definitiva, quando una seconda camera, rimasta indipendente, è giunta ad una conclusione contraddittoria il 10 gennaio.

“Tutto questo è il risultato della distruzione dei tribunali sotto il governo PiS. I giudici illegittimi della Corte Suprema, nominati illegalmente da Andrzej Duda, stanno lavorando all’unisono e ora difenderanno l’illegale diritto presidenziale alla grazia. Perché gli sono grati”. Il giudice Gasiarek, che tra il 2021 e il 2023 è stato sospeso dalle sue funzioni da una Camera disciplinare, è stato poi sciolto dal governo PiS per ottenere i fondi per il recupero post-Covid promessi dall'Ue.

““Per la prima volta dal 1989 abbiamo prigionieri politici. È uno scandalo”.Lo ha annunciato il leader del PiS Jaroslaw Kaczynski, che il 9 gennaio ha manifestato in mezzo a una grande folla davanti alla stazione di polizia dove si trovavano i politici. “Non si può assolutamente parlare di prigionieri politici, i signori Kaminsky e Vasek non sono Alexander Navalny. D'altra parte, è la nuova posizione trovata dal PiS che crea il culto dei martiri”. afferma la politologa Renata Minkowska Norkin, professoressa dell'Università di Varsavia.