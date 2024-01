Il sesto paese più meraviglioso del mondo..

Pur non essendo in cima alla classifica dei Paesi meno stressanti (il Portogallo è medaglia d'oro), il Lussemburgo risale fino al sesto posto. Un luogo onorevole… migliore dei suoi vicini di confine!

Guglielmo Russell È una compagnia assicurativa specializzata nel monitoraggio degli espatriati. Sul serio, insomma. All'inizio dell'anno non erano i numeri, le statistiche e altri dati sui rischi incorsi che l'azienda voleva evidenziare. Ma le informazioni di Zen sono molto di più: Elenco dei paesi e delle città meno stressanti Nel mondo.

Buone notizie, questa zona ideale non è lontana, perché 🇰🇷Portogallo. Sì, il clima, il costo della vita, i salari e la tolleranza verso le minoranze forniscono un quadro (quasi) ideale per vivere senza troppe preoccupazioni. Anzi 🇰🇷Corea del Sud, 🇺🇸stato unito O anche 🇧🇪Belgio Si tratta di uno dei casi più nervosi per chi voglia risiedervi, come conferma lo studio condotto in varie parti del mondo.

Su questo pianeta, l'elenco dei paesi che amano la vita si completa con 🇸🇪Svezia E 🇪🇪Estonia. Ma che dire del Lussemburgo e dei suoi vicini in questa classificazione basata sullo studio di criteri come 💰Reddito medioIL 🚰pulizia Le strade 💀Tasso di suicidioe, il posto rimanente per 🌳Spazi verdiil livello di 🗣inquinamento (suono, luce, aria) o anche 💊Spese sanitarie E il🏳️‍🌈Accettazione delle persone LGTBQ+ ?

Bene, Granducato Se ne va con grande onore 🇱🇺Posto 6e. Dietro, ma soprattutto, Finlandia, Olanda e i tre Paesi leader Molto più avanti del Regno del Belgio o anche Francia. La Francia è quindi al quarto posto tra le regioni più stressanti… e le strade!

Vienna in alto

Ora che tutti pensano all'immigrazione qua e là, lo studio di William Russell entra nei dettagli. Indica sulla mappa le città dove la qualità della vita è migliore. O il peggiore Come in 🇮🇳Bombay🇮🇳Bangalore (India) o 🇰🇪Nairobi (Kenya), che è ancora soggetto agli stessi standard, non è raccomandato…

Non ha nulla a che fare con la capitale austriaca, 🇦🇹Vienna, che si colloca al primo posto per le città “stress-free”. I tassi di povertà particolarmente bassi e l’apertura verso le minoranze spiegano in parte questo eccellente punteggio. Ma tra i primi tre 🇩🇪Monaco (Germania) e 🇬🇧Edimburgo (Scozia) non è molto indietro in termini di classifica.

Mai Lussemburgo cittàEgli è Parigi Tuttavia, non condivido la classificazione specifica (senza spiegazione). Bruxelles Si ritrovano al centro del tavolo globale. La qualità dell'aria non sostiene la causa di una città Pezzo di manichino…