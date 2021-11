In Francia c’è una moschea e due centri turchi decorati con le croci di Lorena

Una moschea e due assemblee turche nella Francia orientale sono state contrassegnate con le croci di Lorena, simbolo tradizionalmente attribuito ai gollisti e alla resistenza, come abbiamo appreso domenica dai pubblici ministeri e dai funzionari musulmani che hanno denunciato”eccitazione“.

“Verrà condotta un’indagine”, ha detto il pubblico ministero di Besançon.

A Pontarlier, sono state intonacate croci sui muri della moschea Philip Grenier e sui muri della moschea Pontarlier Turks League, ha detto all’AFP Abdallah Zekri, capo dell’Osservatorio nazionale per la lotta all’islamofobia.

Lo ha detto il capo della moschea, Boubacar Lamamra, che avrebbe dovuto sporgere denuncia.

La Moschea Philip Grenier era già stata danneggiata in passato ma”È la prima volta che vedo le croci di LaurenSpiegazione di Boubaker Amamra.

Il simbolo della resistenza è “provocazione”.

L’uso della croce lorenese, simbolo di resistenza, può significare “Stiamo resistendo all’Islam“A sua discrezione, vede in questi segni lavorare”islamofobia“.

“Condanniamo fermamente questa provocazioneAbdullah Zikry ha detto.

“Siamo molto sorpresi che sia la croce di Lauren (…) ma (…) siamo in una linea completamente dritta verso le elezioni presidenziali e l’incitamento all’odio attualmente (…) rafforza solo le azioni“Anti-musulmano”, ha aggiunto.

Abdullah ha nuovamente denunciato il mio ricordo.clima malsanoSull’Islam e la fiamma è unaofferta“Che sarebbe durato, ha detto,”Fino alle elezioni presidenziali“.

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali dell’aprile 2022 – in cui il presidente Emmanuel Macron, che non ha ancora espresso le sue intenzioni, deve rappresentarsi – la scena politica francese si è mossa con l’ingresso di un ex giornalista a Figaro sulle sue tracce. – Il polemista di destra, Eric Zemmour, che prende di mira l’Islam in un discorso estremista.