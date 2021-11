“Dovrebbe rispondere dei suoi errori e chiedere scusa al Paese”.

Nel pomeriggio alla Camera dei Comuni è stato organizzato con urgenza un dibattito sul codice di condotta che disciplina l’operato dei parlamentari, a seguito delle accuse che da diversi giorni irritano le autorità. Ma Boris Johnson non dovrebbe partecipare.

Tuttavia, Keir Starmer, il leader dell’opposizione laburista, ha invitato il primo ministro a chiedere scusa di persona. Ha detto che “dovrebbe partecipare a questa discussione, rispondere ai suoi errori, scusarsi con il Paese e agire per riparare i danni che ha causato”.

Boris Johnson ha suscitato indignazione la scorsa settimana sostenendo una riforma delle regole parlamentari per evitare sanzioni a un deputato conservatore che è stato criticato per le sue attività di lobbying.

La manovra aveva lo scopo di consentire a tutti i parlamentari partecipanti di perorare e appellarsi, e ha anche impedito al membro del Partito conservatore Owen Patterson di essere sospeso dal Parlamento. Ma si è trasformato in uno scandalo politico e il primo ministro si è tirato indietro.

Il suo governo è già stato colpito da un recente scandalo che mette in luce i pericolosi legami tra potere e ambienti economici, in particolare per quanto riguarda l’affidamento di appalti di attrezzature a società private nel contesto della pandemia.

Domenica, un’indagine del Sunday Times con OpenDemocracy ha suggerito che a quasi tutti i 16 tesorieri del Partito Conservatore negli ultimi 20 anni era stato offerto un seggio alla Camera dei Lord, la camera alta del Parlamento composta da membri non eletti, dopo che alzarono i sedili. . Donazioni alla formazione oltre 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro).

“Lo stato deve ancora sentire una parola di rimorso sui suoi tentativi (da Mr Johnson) di creare una regola per se stesso e i suoi amici e una per tutti gli altri. Deve venire davanti alla Camera dei Comuni e chiedere scusa” Il liberaldemocratico Wendy Chamberlain, ex agente di polizia su iniziativa di Debate, ha risposto male alla BP.

“C’è sicuramente un conflitto di interessi che deve essere affrontato”, ha aggiunto. Il suo partito ha chiesto un’indagine indipendente sulle accuse di corruzione e “immoralità” contro l’esecutivo.