Nel 444° giorno di guerra, mentre il presidente ucraino Zelensky è in visita ufficiale a Roma per incontrare il Papa e in particolare il premier italiano Meloni, servizi segreti britannici Conferma di quanto detto dall’Ucraina quattro giorni fa: contrattacco ucraino intorno alla città di Bakhmut. Secondo il Ministero della Difesa britannico,Elementi della 72a brigata di fucili a motore potrebbero essersi ritirati in modo disordinato dal fianco meridionale dell’operazione Bakhmut.“.

L’intelligence britannica indica anche che questa 72a brigata ha una cattiva reputazione. “Famoso per il morale basso e la limitata efficacia in combattimento.Posizionare questo reggimento in una posizione così strategica è rivelatore.Una grave carenza di unità di combattimento affidabiliLa parte russa.

sempre in campo, Secondo i nostri colleghi della CNNE Citando due fonti ufficiali, ha affermato che la scorsa settimana la Russia ha tentato di distruggere il sistema antimissile Patriot. L’attacco non ha avuto successo perché il sistema Patriot ha intercettato con precisione il missile che avrebbe dovuto distruggere. La CNN precisa che si tratta della prima intercettazione fatta da questo sistema, appena una settimana dopo la sua consegna.