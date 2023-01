In che modo le coppie hanno testato il loro lavoro?

Le società cinesi e sudcoreane hanno la reputazione di rimanere tradizionali e patriarcali, con ruoli ben definiti per uomini e donne.

Tuttavia, le coppie a doppio reddito non sono rare in questi paesi. Queste coppie, con o senza figli, sono ciò a cui i ricercatori dell’Università dell’Ohio hanno prestato attenzione nei periodi in cui il lavoro assumeva una forma mista, tra casa e lavoro d’ufficio, a causa della pandemia.

Il loro lavoro pubblicato sulla rivista Psicologia del personaleSi basa su due studi osservazionali, uno condotto in Cina e l’altro in Corea del Sud. Nella prima sono state intervistate 172 coppie con almeno un figlio all’inizio dell’epidemia. Nella seconda sono state intervistate una sessantina di coppie con o senza figli tra giugno e agosto 2021.

colpa femminile

In entrambi i casi, lo strumento di indagine è stato lo stesso: ogni componente della coppia ha dovuto compilare due questionari al giorno, per 14 giorni lavorativi. La sua relazione è la sua compagna di viaggio (in casa o nel gabinetto), la quantità di tocchi occupazionali e effetti domestici, non ha eguali nei suoi sentimenti verso il prossimo, come la colpevolezza o il disimpegno, o se il conflitto ha inghiottito la sua situazione .la coppia.

risultati: “Lavorare da casa (rispetto a un ufficio) aumenta il completamento delle faccende domestiche da parte dei dipendenti sia per gli uomini che per le donne”, fa riferimento allo studio.

I ricercatori hanno anche indicato che la flessibilità dei propri orari permetteva all’altro di svolgere compiti più professionali, ma il senso di colpa appariva soprattutto nelle donne quando privilegiavano i loro compiti professionali rispetto alle pulizie, alla cucina e al tempo trascorso con la famiglia.