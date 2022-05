azienda | Meteo in Provenza: domani le temperature scenderanno temporaneamente

finalmente ! Le temperature prenderanno finalmente la direzione opposta a quelle dei giorni scorsi: scenderanno! Non è troppo presto. Sfortunatamente, questo ritorno ai valori stagionali dovrebbe essere solo a breve termine. Ecco le previsioni meteo per questa settimana.

Mardi, il cielo sarà nuvoloso tutto il giorno ovunque in Provenza. E’ possibile fare una piccola doccia locale. È previsto anche un ingresso navale a est di Bouches-du-Rhône. In alcuni luoghi sono possibili rovesci tempestosi a causa dell’aria fresca e del calore del suolo che possono causare questo tipo di fenomeno, spiega uno specialista di Météo-France, filiale di Aix.

Le temperature scenderanno. In particolare, gli estremi saranno dove saranno intorno ai 25 °C nella Valle del Rodano e ai 27 °C nei settori di Aix, Marsiglia ed Etangs. Nessun record per questa domenica. Arriveremo più o meno alle solite medie. I limiti inferiori rimarranno invece alti con 18°C ​​nella Valle del Rodano e intorno all’Etang de Berry, e 19°C a Marsiglia e Aix.

Si noti che il maestrale soffierà a circa 50 km/h.

Lievi temporali a livello locale

MercoledìMercurio non supererà i 25 gradi Celsius. Anche i livelli più bassi diminuiranno, ma di 1 o 2 gradi rispetto al giorno prima. I venti saranno limitati alla Valle del Rodano. Tra Orange e Arles ci occuperemo di punte di circa 70 km/h. L’azzurro rimarrà nuvoloso con un piccolo spazio libero. A livello locale sono previste deboli piogge torrenziali.

come questo giorno Il cielo prenderà colori. Non dappertutto però. Sui rilievi e in alcune zone si possono prevedere piogge leggere. Soprattutto nell’est delle Bouches-du-Rhône. Mercurio salirà: da 27 a 29 gradi Celsius. Bassa: da 16 a 18°C ​​nella Valle del Rodano e Berry Berry. Da 12 a 15°C ad Aix o Marsiglia.

Fondamentalmente runa maestrale

Il maestrale rimane nella Valle del Rodano con punte di 80 km/h al nord (arancione).

VenerdìIl cielo sarà abbastanza sereno, tranne che alle quote più elevate dove può piovere. Maestrale è ancora centrato sul lato runico. La temperatura massima può raggiungere i 30 gradi Celsius in alcuni punti. Quindi ci vuole solo pochissimo tempo perché il calore torni alla sua potenza!