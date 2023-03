In questo articolo condivideremo buone notizie per i beneficiari del Bonus Energia di gennaio, febbraio e marzo. È stata fissata una data di legge e queste rate dovrebbero essere in bolletta entro e non oltre il 31 marzo 2023. In questo senso, i principali fornitori forniscono alcune informazioni su questo dispositivo governativo per sostenere le famiglie a basso reddito.

Bonus energia a gennaio, febbraio e marzo

Non ci sono infatti azioni che si possano fare per usufruire dei bonus energia di gennaio, febbraio e marzo. è un ‘Assistenza pagata automaticamente sulle bollette delle persone coinvolte. L’economia FPS ha inviato ai fornitori, intorno alla metà di febbraio, l’elenco dei clienti idonei per questi premi. Quindi, i fornitori devono crittografare i dati in modo che i premi vengano applicati alle fatture dei clienti.

in questo senso, Ogni risorsa ha la sua scadenza. Stéphane Bocqué, portavoce FEBEG conferma che il processo è iniziato con alcuni fornitori. Questi premi concessi dal governo federale passano attraverso la CREG prima di arrivare ai fornitori.

Spiegazioni dai fornitori

Infatti, di fronte a questo ritardo dei bonus energia di gennaio, febbraio e marzo, abbiamo chiamato in causa alcuni fornitori chiave. Luminus afferma di aver iniziato a pagare i premi dal 14 febbraio al 31 marzo 2023.. Il resto verrà accreditato sul conto del cliente entro e non oltre il 18 aprile.

Inoltre, Angie ha aspettato i fondi federali appena arrivati. L’alimentatore lo aggiunge Dal 7 marzo partirà la detrazione delle rate dalle fatture emesse.

in bolletta entro il 31 marzo

Di recente, i principali fornitori hanno potuto fissare una scadenza legale per il pagamento del bonus energetico. I bonus “energetici” di gennaio, febbraio e marzo 2023 lo saranno stati Detrazione delle fatture entro e non oltre il 31 marzo.

In questo senso, se gli importi totali delle rate superano l’importo della fattura, Il fornitore rimborsa l’importo. Le famiglie interessate dovranno ricevere tale importo sul proprio conto corrente bancario. entro il 18 aprile.