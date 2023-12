In Argentina, il gesto inappropriato di Cristina Kirchner all’insediamento di Javier Miley suscita scalpore

Domenica Javier Miley è stato ufficialmente insediato come presidente dell’Argentina. La Vice Presidente uscente Cristina Kirchner ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione tenutasi presso la conferenza di Buenos Aires. E’ venuto fuori l’ultimo…

Quando è arrivata alla cerimonia vestita di rosso, l’ex presidente dell’Argentina dal 2007 al 2015 si è lasciata andare ad una reazione che è stata catturata dalle telecamere. Entrando nel palazzo del Congresso, ha allungato il braccio in aria e ha mostrato il dito medio, senza voltarsi, come mostrato nel filmato.

La scena si diffuse rapidamente in Argentina e le reazioni si riversarono. Per i netizen il punto è il dito medio a Christina Kirchner Javier Miley. I media vicini al nuovo presidente liberale ritengono che il politico di sinistra abbia “insultato gli argentini”. Per quanto riguarda gli avversari di Miley, hanno apprezzato la sequenza. L’artista David Brito ha persino immortalato la scena con un ricamo. Miley non ha reagito.

Miley “L’Uomo della Catena”, il nuovo volto liberale dell’Argentina

Ma secondo TN, che ha ripreso la scena, il gesto era rivolto “alle persone che lo avevano insultato al suo arrivo”.Per arrivare al Congresso, Christina Kirchner ha dovuto attraversare una piazza piena di attivisti di Miley che, oltre ad apparire con maschere di leone o banconote da un dollaro, cantavano canzoni contro di lei. In modo significativo ‘“Christina va in prigione.” Rapporti dei media.

Nel 2022, Cristina Kirchner è stata condannata a sei anni di carcere e all’ergastolo per frode e corruzione durante il suo mandato presidenziale. Finora aveva goduto dell’immunità parlamentare. Ora la vicepresidente uscente potrebbe essere incarcerata, ma il processo potrebbe durare diversi anni.