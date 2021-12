Corona virus: effetti contraddittori sull’immunità secondo il vaccino booster

In quasi tutti i contesti diversi dal placebo, i partecipanti hanno prodotto una maggiore quantità di anticorpi contro il coronavirus. Un’eccezione notevole, le serie Pfizer e Valneva non hanno dato alcuna differenza evidente.







IlUno studio pubblicato venerdì su The Lancet ha mostrato che i booster anti-Covid causano reazioni immunitarie più o meno evidenti a seconda del vaccino scelto, ma la maggior parte di essi ha un effetto notevole.







Questo studio, condotto a giugno nel Regno Unito su circa 3.000 persone, ha confrontato diverse configurazioni, a seconda di quale vaccino è stato inizialmente iniettato e di quelle scelte per la dose di richiamo.

I pazienti dello studio sono stati vaccinati con AstraZeneca o Pfizer/BioNtech. Dopo almeno due mesi (per i vaccinati con Pfizer) o tre (per i vaccinati con AstraZeneca), hanno ricevuto una terza dose.

Questo può essere fatto ancora da Pfizer o AstraZeneca, o da CureVac, Moderna, Novavax, Valneva o Janssen, alcuni dei quali non sono ancora stati approvati nel Regno Unito o nell’UE. Infine, alcuni dei partecipanti hanno ricevuto un placebo.

“Tuttavia, ci sono state marcate differenze nelle reazioni, a seconda del vaccino scelto”, osservano gli autori.

Questo studio, tuttavia, presenta diversi limiti nel trarre conclusioni nella vita reale. Le terze dosi sono state iniettate molto rapidamente dopo la vaccinazione iniziale. In alcuni casi, c’era meno tempo tra la seconda e la terza dose che tra le prime due.

È importante sottolineare che lo studio non misura l’effettiva efficacia dei vaccini contro la malattia, ma solo le risposte del sistema immunitario.

Tuttavia, come hanno sottolineato gli autori, non esiste necessariamente una correlazione diretta tra il livello di produzione di anticorpi e il livello di protezione effettivamente conferito contro le forme gravi di Covid, soprattutto dopo diversi mesi.

Lo studio ha anche misurato gli effetti collaterali che sono stati classificati come “tollerabili” in tutti i contesti. Tuttavia, anche in questo caso, “alcune configurazioni erano più interattive di altre”.