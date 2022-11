Immigrati: l’Eliseo sollecita “un brutto gesto” al governo italiano

“È un brutto gesto”, ma “l’importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui. Italia”, si è detto nell’entourage del presidente Emmanuel Macron.

“Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci per la migrazione”, osserva la stessa fonte: “È molto chiaro che le persone che abbiamo accolto, se non siamo ricollocate in base agli accordi con l’Italia”.

I ministri dell’Interno dell’UE si incontreranno a Bruxelles il 25 novembre per discutere la politica migratoria dopo la crisi franco-italiana.

La Francia ha chiesto “sforzi europei” per “controllare meglio le frontiere esterne e i meccanismi di solidarietà” dopo che Roma ha rifiutato di ospitare la Ocean Viking.

Dei 234 sopravvissuti, a 123 è stato “negato l’ingresso” in Francia.

Più della metà dei sopravvissuti dell’Ocean Viking, 123 migranti, “si sono rifiutati di entrare nel territorio francese”, ha detto venerdì il ministero dell’Interno al Consiglio di Stato. .

L’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra) ha indagato su 234 persone soccorse da un’imbarcazione ambulanza nel Mar Mediterraneo, 189 sopravvissuti, tutti adulti tenuti in una “zona d’attesa” chiusa. 123 pareri sfavorevoli” e che queste persone sono “soggette al rifiuto di entrare nel territorio”, ha annunciato Charles-Edouard Minette, vicedirettore della consulenza legale e dei casi del ministero, durante un’inchiesta dedicata all’idoneità dell’area carceraria creata. Di le autorità.