Worldline supportato da Nexi o dal tropismo italiano CAC 40’s

(AOF) – Il secondo aumento più grande del CAC 40 è stato Worldline (+2,94% a 43,38 euro) in quanto il suo concorrente Nexi ha presentato obiettivi finanziari a medio e lungo termine migliori del previsto. La stabilizzazione dei tassi a lungo termine in Europa e il loro calo negli Stati Uniti forniscono una base positiva per i titoli tecnologici. Così Worldline lascia il posto solo a STMmicroelectronics (+3,31%) all’interno del CAC 40. All’interno dell’indice FTSE MIB, Nexi (+3,52%) guida il produttore franco-italiano di semiconduttori.

La società italiana, specializzata in pagamenti elettronici, punta al 20% dell’utile medio annuo per azione, al 14% in EBITA e al 9% in fatturato tra il 2021 e il 2025, secondo Investor Day.

Tra il 2023 e il 2025, il concorrente di Worldline prevede di generare oltre 2,8 miliardi di euro.

In merito a quest’ultimo, Nexi ha indicato che, a seconda delle opportunità e delle condizioni del mercato, valuterà periodicamente l’opportunità del rimborso del debito, perseguendo opportunità strategiche di fusione e acquisizione, o distribuendo capitale agli azionisti attraverso rimborsi o dividendi.

“Le nostre profonde capacità locali e la vicinanza ai nostri clienti, combinate con la nostra scala e leadership, ci danno vantaggi competitivi chiave. Credo che questi vantaggi ci posizioneranno per continuare a guidare la crescita, la redditività e il valore per gli azionisti in futuro”, ha affermato. Amministratore Delegato Paolo Bertoluzzo.