A dicembre La Felicità vi invita al suo più grande mercatino di Natale italiano!

Da sempre un must quando si celebrano gli eventi festivi del calendario, La Felicità pone le basi per le celebrazioni del 2022. dopo di che 1er cibo di strada del festivalIn Una festa super veloce per Halloween E soprattutto una sua splendida ultima edizione Mercatino di Natale nel 2021La cena festiva e gourmet di Big Mama è tornata in azione per il 2022 Mercatino di Natale italiano!

La Felicità ci invita al suo mercatino di Natale!

Infine, la fine dell’anno è offerta a chi ama le esperienze magiche e festose. fra Mercatino di Natale delle TuileriesUno Un’annata di una città prospera O Shichen, dedicato alla cultura giapponese, ci sarà molto da fare a fine anno! Comunque, alla pagina 13° Distretto E de la Felicità sarà un mercatino di Natale in verde, bianco e rosso, perché proprio l’Italia sarà protagonista per due fine settimana incantati!

All’ombra di un enorme albero di Natale illuminato, puoi goderti tutte le gioie de La Botte in una location incredibile. 4.500 mq Felicita ! Pannetone, disco stile tiramisù, vin brulè Ma Pretzel e waffle : Specialità transalpine si mescolano ad altre per un turbinio di sapori e consistenze. Una bella festa culinaria da assaporare 10, 11, 17 e 18 dicembre prossimo. Ma i piaceri non arrivano solo al gusto. Anche le tue orecchie andranno bene, grazie Belle animazioni Un concerto gospel e uno spettacolo Babbo Natale rocker !

Segna i tuoi calendari!

Mercatino di Natale La Felicita – 10, 11, 17 e 18 dicembre 2022 – 5, Purvis Allen Touring, 75013