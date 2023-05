Immersioni avvistate nell’Aisne: che fenomeno meteorologico impressionante?

Questo fenomeno corrisponde a “un imbuto visibile sotto la base di una nuvola del tipo cumulonembo o cumulonembo”Secondo Keraunos, una società di consulenza specializzata nel monitoraggio di temporali e uragani in Francia. che essi “la più piccola colonna di vento che non tocca terra e che si limita a ruotare al di sotto della base della nuvola”apparendo “a forma di imbuto torbido con bordi spesso molto lisci”lui spiega sito figlio. In realtà si tratta “L’aspetto torbido di un turbine piuttosto intenso.”secondo Organizzazione meteorologica mondiale.

Keraunos specifica il Bollettino delle Nazioni Unite Quello“massa d’aria instabile” Mer coperto “la maggior parte del paese”Porta a “Temporale” Di qualsiasi “Il fenomeno del vortice è principalmente sotto forma di avvallamento”. Quest’ultimo è stato avvistato anche dall’organizzazione a Châlons-Fatry, nella Marna. I netizen hanno anche condiviso immagini di tubi respiratori nell’Eure-et-Loir, nell’Aube o nelle Ardenne.

Questo fenomeno in realtà non è raro. “Succede ogni estate. Quando la massa d’aria è molto instabile e il contrasto termico tra il suolo e l’altitudine è forte, può esserci un tuffo o addirittura un uragano nella sua fase terminale”Nel giugno 2021, ha spiegato a Patrick Casteiltort il meteorologo di Météo-France Blu Francia.