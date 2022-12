Come l’Argentina gestisce il caso Dybala: “Tutti sanno quanto lavora per recuperare… e non ha giocato un minuto”

Mondiali: perché Messi è meno gentile

Quasi dimentichiamo che in fondo, Paulo Dybala sta ancora aspettando il suo momento. La stella della Roma non ha ancora giocato un minuto dall’inizio del Mondiale. È uno dei cinque giocatori argentini nel caso. Se un giocatore della sua statura e altrettanto importante nei suoi club non può accettare questa situazione e l’atmosfera del gruppo marcisce, secondo la stampa argentina, allora non è il caso della Joya.

Sono solo felice di essere lì

I media locali lo analizzano in modo molto semplice: Paulo Dybala è già felice di essere in Qatar e di far parte del nucleo dei Mondiali. Il Mondiale, infatti, è in forte pericolo da quando il 9 ottobre in campionato contro il Lecce si è infortunato al bicipite femorale. L’ex Juventus aveva ripreso gli allenamenti leggeri solo due settimane prima dell’inizio del Mondiale, e la sua selezione è stata considerata un mezzo miracolo in patria.

“Tutti sanno quanto ha lavorato duramente per riprendersi da questo dolore e per essere ai Mondiali in Qatar… per non giocare (al momento) un minuto”., ha scritto a La Nacion a fine settimana, spiegando che questa situazione non lo ha scoraggiato e che non ha perso il sorriso durante gli allenamenti e nelle tante foto postate sul suo account Instagram con i compagni. “Dybala non ha ancora messo piede in campo, comunque è contento anche di andare in zona mista dopo le partite.completa La Nazione.

Incuriosita dalle frequenti assenze dal campo di Dybala, la stampa argentina ha comunque chiesto al tecnico Scaloni, che aveva avviato la chiamata: “Non ha giocato perché non ho avuto la possibilità di giocare con lui”. Ha spiegato alla vigilia del quarto di finale contro l’Olanda: “Va bene, è giusto mettersi in fila. Ma crediamo che nello sviluppo degli ultimi giochi non abbiamo avuto la possibilità di includerlo. Siamo contenti di lui, del suo contributo, ma abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di portare i giocatori che abbiamo in ogni partita…”

All’ombra di Messi

Se il suo recente infortunio spiega la sua mancanza di tempo per giocare in questo Mondiale, allora anche questa situazione non è una novità per Dybala con l’Argentina. Il romanista è appena sceso sull’erba in Russia durante l’ultimo Mondiale. Quattro anni fa, con la Sampaoli, giocò appena 22 minuti contro la Croazia. Una nota strepitosa per uno che da dieci anni è uno dei migliori attaccanti del campionato italiano, e uno dei migliori marcatori stranieri nella storia del campionato italiano. Per La Nacion, questa situazione può essere spiegata in due parole: “Lionel Messi”.

Le sue prestazioni in campo si svolgono in luoghi e posizioni simili a quelle presentate dal capitano dell’Argentina., si riferisce inoltre a La Nacion, che considera estremamente difficile far convivere i giocatori nella stessa squadra. E vista la sua posizione dall’inizio del Mondiale, sembra che Dybala accetti questo ruolo sotto Pulga senza problemi. Con la voglia di fare di tutto perché, data l’occasione, lui e i suoi compagni possano portare una terza stella in Argentina il prossimo 18 dicembre.