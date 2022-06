‘I’m Suffering’: un’erede in bancarotta che non può accedere all’enorme patrimonio di suo padre perché si rifiuta di trovare un lavoro (video)

secondo mail giornalieraCHIARO Brown dovrebbe ereditare 8 milioni di euro, ma la situazione è complicata. Le persone incaricate di proteggere il testamento di suo padre non hanno rilasciato il denaro perché non soddisfaceva due condizioni principali.

La donna di Sydney, in Australia, sta sfidando la volontà in tribunale, sostenendo che la condizione che ha posto sul denaro non è realistica. Un’ex studentessa di una scuola privata dice di vivere nel lusso con sua moglie, Lauren, e sua figlia di un anno.

Claire riceveva un’indennità di £ 330 a settimana da suo padre Chris, un agente di cambio di successo, mentre riceveva anche benefici dal governo, ma afferma che “continuava a tagliarlo“.

Quando Chris è morto a gennaio, se n’è andato CHIARO 8 milioni di euro a condizione che trovi un lavoro o contribuisca alla società. Afferma di non essere in grado di lavorare perché soffre di ADHD (ADHD).

CHIARO Parla su A Flusso Affare Oggi è il 21 giugno 2022. L’ereditiera spezzata ha licenziato: “Dammi ciò che è giusto per me. sussidiaria. Puoi fermarti con ciascuno ‘IO devo trovare uso’. Sono costantemente al verde e non posso farci niente“.

lei ha Certo È stato “per abuso finanziarioda suo padre. “Capisco perché queste persone vorrebbero che io fossi un membro attivo della comunità, ma devi guardare la mia diagnosi e capire che non accadrà. Non imparerò a guidare perché l’ho fatto ADHD. Ho un limite di attenzione da una zanzara.“

CHIARO Gli è stato anche diagnosticato un autismo ad alto funzionamento. Lauren ha detto che sua moglie ha difficoltà con le faccende quotidiane, aggiungendo che hanno un elenco di promemoria essenziali, compresi quelli da affrontare.

Lauren ha detto: “Non ha funzioni esecutive nella sua testa. I nostri gatti non verranno nutriti, moriranno di fame, perché non si ricorderanno che devono mangiare.“

Tuttavia, la sua famiglia afferma che la sua malattia è solo una scusa. “Un elemento è trovare un lavoro. Il secondo elemento era contribuire con qualcosa alla società. Seleziona queste due caselle e accedi a tutti i soldi che desideriJimmy ha detto cugino CHIARO. “Vorremmo che trovasse un lavoro e contribuisse alla società. Siamo alla fine del nostro ingegno. Abbiamo semplicemente amato CHIARO.“

L’unico riferimento a CHIARO Sul suo curriculum c’è un lavoro part-time presso Autismo Australia. Ho anche lavorato come cameriere, ma per meno di un’ora.