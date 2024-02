Il vincitore della tappa del Tour della Colombia Mark Cavendish: “Sono davvero fortunato”

C'è stato un punto in cui è caduto dal barattolo. Cosa stavi pensando?

Se sei mai andato in bicicletta e hai accelerato a tutto gas mentre salivi, questo è esattamente quello che stavo vivendo. L'unica cosa che devi fare è guardare la ruota davanti a te e andare avanti. Ma l'ho visto, Fernando (Gaviria) C'erano anche, quindi eravamo in una posizione migliore, i due corridori dello stesso gruppo. E non ci siamo mai lasciati, quindi ho visto il bicchiere mezzo pieno e mi sono detto che c'era la possibilità di correre veloce alla fine, con i miei forti compagni di squadra intorno a me. Ho combattuto e sono tornato molto velocemente. Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto.