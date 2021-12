Il vescovo italiano si è scusato per aver negato la presenza di Babbo Natale alla presenza dei bambini

Non attaccare il Babbo Natale desiderato. di fronte Il grido è sortoE subito ripresa sui social, la diocesi di Noto ha dovuto finalmente scusarsi in un comunicato su Facebook. “Innanzitutto, a nome del Vescovo, esprimo il mio rammarico per questa affermazione che ha deluso i bambini, e vorrei chiarire che non è questa l’intenzione del signor Stagliano”. Lo afferma padre Alessandro Paulini, addetto stampa di Stogliano.

Era l’obiettivo del vescovo “Pensa più attentamente al significato del Natale e alle belle tradizioni che ne derivano, e ora riappropriati del fascino del Natale sempre più ‘commerciale’ e ‘cristianizzato'”, Condanna il Natale cristiano minore e cerca di giustificare entrambi la Chiesa.