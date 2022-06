Tour de France 2024: Un inizio italiano e una fine in provincia

lIl Tour de France 2024 partirà da Firenze per il primo grande lancio italiano nella sua storia, riporta il quotidiano italiano mercoledì 8 giugno Gazzetta Dello Sport.È l’unico paese vicino che non ha mai fatto un grande inizio da quando l’evento è stato creato nel 1903. In risposta a una domanda dell’Agenzia France-Presse, l’agenzia di corse ASO ha rifiutato di commentare.

Secondo il quotidiano sportivo italiano, l’evento segna il coinvolgimento di investitori pubblici e privati ​​nel finanziamento dell’evento, che prenderà il via il 29 giugno 2024 nel “Campionesimo” Gino Bardoli città di Firenze. Ha vinto il tour due volte prima e dopo la seconda guerra mondiale. La prima fase dovrebbe concludersi a Rimini sulla costa adriatica.

Una visita a Nizza?

La seconda tappa, nel 1998, collegherà un altro ex vincitore, Cesenatigo, città di Marco Pontanius, con Bologna, prima che la terza fase fosse annunciata in Emilia-Romagna, vicino a Modena e Piacenza, e la quarta fase inizierà a Pinerolo (Piemonte). Follow-up in territorio francese.

Il quotidiano italiano promette che il tour sarà per la prima volta nella sua storia in una città diversa da Parigi. Per una buona ragione, la capitale francese ospiterà il calcio d’inizio delle Olimpiadi estive – una settimana dopo – dal 26 luglio all’11 agosto. Il luogo scelto per la fine di questo 111e La versione sarebbe carina, dice l’outlet.

Leggi di piùPortogallo, Eldorado del ciclismo