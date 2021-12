Uomo italiano prova a vaccinarsi con finta mano in silicone

Un cinquantenne italiano piemontese ha provato a vaccinarsi con una protesi in silicone. Una manovra scoperta dall’infermiera incaricata di vaccinarlo. Il leader del Piemonte bocciato ha annunciato su Facebook che “risponderà davanti alla giustizia per le sue azioni”. Il “Super Boss della Salute” entra in vigore in Italia lunedì.

Il cinquantesimo giocatore italiano piemontese desideroso di ottenere un prezioso pass sanitario non è stato vaccinato con una protesi in silicone giovedì, ha detto venerdì il capo della regione nord-ovest della regione. “Il caso sarebbe ridicolo se non si parlasse dell’enorme attrazione e del gesto inaccettabile di fronte al sacrificio che l’epidemia sta facendo a tutta la nostra società in termini di vite umane e di costi sociali ed economici”, ha denunciato Alberto. Sirio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Il colore e la sensazione al tatto hanno sollevato sospetti

L’uomo è apparso giovedì in un centro vaccinale di Piello, nel nord-ovest del Piemonte. La protesi era molto ben realizzata, ma il suo colore e il senso del tatto hanno subito insospettito l’infermiera addetta al vaccino, che le ha detto di togliersi la maglietta, scoprendo così il suo intrigo. Ha quindi chiesto all’infermiera di comportarsi come se non avesse visto nulla, cosa che si è rifiutato di fare, e ha detto al presidente del Piemonte nel suo ufficio che questa persona avrebbe “risposto davanti al tribunale (alle sue azioni)”.

Da lunedì è in vigore il “Super Sanitary Pass”

Come tutti i suoi vicini europei, l’Italia sta attualmente affrontando una recrudescenza dell’epidemia (giovedì sono stati segnalati quasi 17.000 nuovi casi in 24 ore). In questa condizione, circa l’85% di quelli di età superiore ai 12 anni è completamente vaccinato. Da lunedì sarà allestito il “Super Boss della Salute”: verrà somministrato solo a chi è stato vaccinato e sta recuperando. Govit-19, E ti permette di andare al cinema, a teatro o al ristorante … Il tradizionale pass sanitario, che può essere ottenuto eseguendo un semplice test dell’antigene, ti consente sostanzialmente di accedere al tuo posto di lavoro.