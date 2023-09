Sanità – oggi ore 19:27| zonbus

NextGen Healthcare, Inc. è un fornitore di soluzioni tecnologiche sanitarie cloud che aiutano gli operatori sanitari ambulatoriali a gestire il rischio e la complessità dell’erogazione delle cure nel sistema sanitario statunitense. Il suo portafoglio comprende soluzioni integrate che rispondono agli imperativi dell’assistenza sanitaria mobile, tra cui consumismo, digitalizzazione, allocazione del rischio, impatto normativo, assistenza integrata ed equità sanitaria. Le sue soluzioni forniscono assistenza in diverse specialità mediche attraverso una gamma di modelli di pratica, tra cui Accountable Care Organizations (ACO), Independent Physician Associations (IPas), Managed Services Organizations (MSO), Veterans Affairs Service Organizations (VSO) e Dental Service Organizations. Offre servizi a imprese, uffici e visioni, che includono NextGen Enterprise HER, NextGen Enterprise PM, NextGen Virtual Visit, NextGen Office, NextGen Share e Mirth Connect. Offre inoltre soluzioni di dati e analisi, incluso NextGen Health Data Hub.