Il Team Héléna vuole portare Brainoise alla finale dello Star Ac

Alison Mays è la cugina di Helena. “Le nostre madri sono sorelleidentifica la giovane donna. Essendo cugine, Helena ed io non ci vediamo tutte le settimane, ma poiché le nostre famiglie sono così unite, trascorriamo regolarmente piccole serate insieme. Ci siamo visti verso la metà di settembre, pochi giorni prima che lei entrasse nel castello. Ma non è trapelato nulla, non ci ha detto nulla e ha mantenuto bene il segreto.”

Quindi l'hai scoperto in diretta mentre presentavi i candidati?

L'altro giorno, mia madre mi ha mandato un messaggio dicendomi di guardare Star Ac. Dato che mia madre non guarda molto i reality, l'ho trovato strano. Ma che bella sorpresa scoprire poi Helena sul palco. Vista la timidezza di Helena, non avrei mai pensato di vederla in questo tipo di spettacolo.

A parte il matrimonio di suo fratello, non l'avevo mai sentita cantare ma quando ha cantato per la prima volta sul palco dello Star Ac, ho pensato tra me e me: Wow, avevamo un gioiello e non la conoscevamo. Da allora, mi ha stupito, stupito e non avrei mai saputo che avesse una voce così bella.

Elena, entrata nel castello, è rimasta la stessa dopo dieci settimane?

A livello umano non è cambiato nulla. È rimasta la stessa nella vita di tutti i giorni, amichevole, molto umile e mai disposta a mettersi di fronte agli altri. Ha la sua personalità ma rimane molto attenta e premurosa. D’altro canto, come sei cambiato e progredito come artista? Lei, che all'inizio era una persona solitaria, ha acquisito fiducia in se stessa e si è aperta sempre di più. Sua madre, Brigitte, mi ha detto recentemente che l'ha trovato completo.

Per la belga, che non aveva mai cantato prima, la sfida era grande e il suo successo ancora più bello…

Helena suona il pianoforte, ma questo è tutto, e per lei è stato più complicato che per gli altri, anche se i suoi migliori amici sapevano che aveva una gran voce. Sono stati anche loro a spingerla ad iscriversi.

Come famiglia unita, come vivi la loro avventura da remoto?

Non perdo mai un giorno o una prima serata in TV, registro quando non sono lì e siamo tutti molto orgogliosi e la sosteniamo. Ho avuto l'opportunità di assistere ad uno spettacolo dal vivo un paio di settimane fa, ed è stata una serata meravigliosa e indimenticabile. Ho visto molta buona volontà tra le famiglie e se i candidati sono in buoni rapporti tra loro, lo stesso vale anche per le famiglie. Anche gli insegnanti erano lì per noi.

Ma non Elena…

Gli studenti sono isolati dal mondo e le regole sono molto rigide. Gli abbiamo urlato contro e abbiamo mostrato molti segnali ma non potevamo parlargli.

Helena sarà in semifinale contro Pierre sabato sera prima della potenziale finale una settimana dopo. Riuscirà a vincere Star Ac?

Vogliamo comunque portarla in finale e lei ha la capacità di andare oltre. Adoro Pierre e Julien (ndr: vincitore della prima semifinale), sarà vicino, ma, come noi, bisogna crederci.

Sappiamo che saranno i voti degli spettatori a fare la differenza. Non si può votare dal Belgio…

Helena ha una voce meravigliosa che molti hanno scoperto durante le sue trasmissioni. I belgi ma anche i francesi la sostengono sempre più e la votano. Quanto ai belgi, potranno votare con una carta prepagata se si recano in territorio francese, o con un proprio abbonamento se si trovano in Francia, ma attenzione ai costi aggiuntivi. Devo aver votato per lei 50 volte la settimana in cui andavo a sciare, ma ho ricevuto 250 euro sulla bolletta…

Tre settimane fa, su Facebook è stato creato il Team Héléna, che ha superato i 25.000 membri, di cui un terzo francesi.

Due donne francesi hanno creato il gruppo, come era già successo in passato con altri studenti. Ci sono quattro belgi aggiunti come amministratori del gruppo e, date le crescenti richieste di adesione, il lavoro è molto. L'idea del team è quella di fornire quante più informazioni possibili su Héléna e Star Ac e annunciare le molteplici modalità adottate per sostenerli e votarli. È stato inoltre creato un montepremi con un canale che porta agli elettori francesi.

