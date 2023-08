L’ex Pagani Zonda di Lewis Hamilton è stata gravemente danneggiata in un tunnel

Non è raro vedere comparire sui social network incidenti che coinvolgono prestigiose auto da corsa. Queste immagini sono spesso strazianti. Questa volta l’auto in questione è la Pagani Zonda 760, un’auto unica posseduta dal famoso pilota di Formula 1 Lewis Hamilton.

Son nouveau propriétaire, che avait acquis the voiture directement di pilote l’an dernier per una somma stimata a 11,3 milioni di dollari, vittima d’un incidente in Grande-Bretagne allors qu’il aurait perdu le control du bolide dans tunnel. Secondo un video dal cruscotto di un altro conducente, probabilmente ha accelerato per sentire di più il suono unico del motore e ha perso il controllo.

Ethan Gill in seguito pubblicò una serie di foto che mostravano il danno, che sicuramente ammontava a diverse centinaia di migliaia di dollari. Le immagini faranno sicuramente schifo a tanti appassionati che sanno che ogni vettura Pagani è un’opera d’arte. L’auto era altrettanto unica, poiché Hamilton la immortalò firmando il suo nome su uno dei paraurti dell’auto quando fu venduta.

L’unico dotato di cambio manuale

L’auto è stata originariamente acquistata da Lewis Hamilton nel 2012 su ordine privato. Il suo corpo è dipinto di viola e ospita una serie di componenti aggiuntivi in ​​fibra di carbonio. Secondo il produttore italiano, questa è una delle cinque vetture realizzate nella serie 760 e l’unica dotata di cambio manuale.

Anche Lewis Hamilton è stato vittima di un incidente nel 2015, con un’auto che ha poi descritto come “terribile da guidare”. Si vantava del suono del motore V12 da 760 CV dell’auto, ma descrisse la corsa come molto lunatica. Anche lui ha optato per il cambio manuale perché non gli piaceva il comportamento del cambio automatico Tiptronic.

Revisione dell’RPM

La compagnia assicurativa che ha ricevuto la chiamata del proprietario dopo l’incidente deve aver passato una brutta notte. E il proprietario sicuramente si incolperà per molto tempo, soprattutto perché l’auto non avrà mai più lo stesso valore.

