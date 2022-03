«Il s’est peut-être appuyé sur le balcon pour riguardoer les étoiles»

Marcel est un garçon de 14 ans qui a fait une chute mortelle du haut d’un immeuble à appartement a Londres. Sa mère pense que son enfant est tombé en se penchant du balcon pour considerer les étoiles dans le ciel noir…

Immédiatement secouru par les ambulanciers, il est finalement décédé des suites de ses nombreuses blessures.

Sa mère, Karolina Bruchal, a rendu hommage à son fils : « Il est le plus attentionné et le plus intelligent des garçons ». Elle pense que sa passion pour l’astronomia a peut-être contribué à ce qui s’est passé.

La femme de 37 ans explique : « Ils chantaient dans la voiture sur le chemin. Il voulaient faire du karaoké. Le soir, ils voulaient manger de la glace. On était en train de la préparer, le petit est resté dans le salon pendant deux minutes. Son petit frère est revenu pour demander quel parfum de glace il voulait, la porte du balcon était ouverte et il n’était plus là… »

C’est en riguardoant vers le bas que la famiglia a compris ce qui s’était passé. Ils ont applé les secours qui sont rapidement arrivés sur place pour soigner l’enfant. Mais il est malheureusement décédé un peu plus tard dans la soirée.

Depuis, de nombreuses personnes sont allees lui rendre hommage en deposant des fleurs au bas de l’immeuble.