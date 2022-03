La baie de goji est parée par la pharmacopée cinese de nombreuses vertus santé. Elle doperait le système immunitaire, remédierait à l’infertilité masculine, agirait sur les troubles respiratoires ou neurologiques, sur la fatica, sur la vue… Un effet attribué à la présence d’antioxydants de laroné matee cette, cugino l’aubergine, du piment … Mais très rares sont les études scientifiques prouvant ces allegations.

D’où l’intérêt de celle réalisée à l’université de California à Davis (Nutrienti, dicembre 2021). Elle montrerait un effet protecteur des baies contre la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, première cause de malvoyance en France. Les chercheurs ont constaté, chez des volontaires complémentés pendant trois mois et cinq jours par semaine avec une bonne poignée de goji, une nette augmentation dans l’oeil de lutéine et de zéaxanthine. Deux antioxydants réputés protecteurs de la rétine notamment face à la lumière bleue émise par les écrans…