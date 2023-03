Quando Katie prenota la sua vacanza in Scozia con suo marito e sua figlia, il viaggio viene rapidamente annullato a causa del covid. A quel tempo, la famiglia ha ricevuto un buono per prenotare nuovi voli una volta ripristinato lo stato, riferisce Bristol Live. “Ci è stato immediatamente rimborsato il camper che avevamo prenotato. Sono andato su easyJet, ho compilato un modulo di rimborso e ho ricevuto un buono”.

Sperando ancora in un rimborso, Katie ha provato a chattare con il servizio clienti easyJet. Ha detto: “Volevo solo indietro i miei soldi”. “Ho detto loro che ero un malato terminale e il servizio clienti mi ha augurato una ‘pronta guarigione’. È stato del tutto offensivo e insensibile… voglio creare ricordi e non combattere contro EasyJet per tutto il tempo in cui sono via”.