Gli scienziati rivelano il segreto di questo ingrediente che modifica le proprietà della pittura ad olio rinascimentale

In un recente studio pubblicato su Comunicazioni sulla naturaE I ricercatori hanno studiato le tecniche pittoriche durante il Rinascimento. O più precisamente, su un ingrediente segreto, sospettato ma non provato fino ad oggi: il tuorlo d’uovo. Esistente sotto forma di proteine, sarebbe stato utilizzato in vari colori ad olio.

Ancora oggi se ne trovano tracce in molti dipinti, senza però poterle attribuire ad una volontaria aggiunta: « Nei dipinti ad olio di Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e altri maestri del Rinascimento italiano, così come nella pittura a olio del nord, ad esempio, dipinti di Colonia del tardo Medioevo, dipinti di Albrecht Dürer, Johannes Vermeer, Rembrandt e molti altri” e descrive lo studio.

Quindi il team di scienziati ha ridisegnato un dipinto ad olio contenente le proteine ​​del tuorlo d’uovo, per superare questa mancanza di conoscenza. “Ci sono pochissime fonti scritte su questo argomento e nessun lavoro scientifico è stato fatto prima per approfondire questo argomento”, L’autore principale dello studio, L Cnn Ofele Ranke. E l’esperienza è stata decisiva! “I nostri risultati mostrano che anche con una quantità molto piccola di tuorlo d’uovo, è possibile ottenere un incredibile cambiamento nelle proprietà della pittura ad olio, il che dimostra quanto possa essere utile per gli artisti”.

Il tuorlo d’uovo funge da fortezza contro l’umidità e l’invecchiamento

La vernice creata contiene acqua distillata, olio di lino, colorante e una piccola quantità di tuorlo d’uovo. I ricercatori hanno utilizzato due diversi pigmenti noti per essere stati utilizzati durante il Rinascimento: il bianco piombo, chiamato anche bianco saturno, e il blu oltremare. Questo tipo di rivestimento ottenuto senza questo nuovo componente presenta degli svantaggi, come una maggiore sensibilità alla luce e all’umidità. “L’aggiunta di tuorlo d’uovo è utile perché può regolare in modo significativo le proprietà di queste vernici.Segui Ophélie Ranke, Ad esempio mostrando l’invecchiamento in modo diverso: la vernice impiega più tempo ad ossidarsi, a causa degli antiossidanti presenti nel colore giallo.

Rivestendo i pigmenti, le proteine ​​del tuorlo d’uovo fungono anche da fortezza contro l’umidità e l’effetto crespo (Genesis « passeggiata » in alcuni dipinti) a causa della disidratazione: “Il pigmento bianco al piombo è molto sensibile all’umidità, ma se lo copri con uno strato di proteine, lo rende più resistente, il che rende la vernice molto facile da applicare.”Ofele Ranke ha aggiunto. Sebbene la vernice creata dai ricercatori sia solo un esperimento e non corrisponda esattamente a quelle utilizzate per secoli, lo è ancora.“Prova del concetto, che dimostra che questi ligandi proteici possono essere un importante additivo”, Lo studio conclude.