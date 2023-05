Il rapper italiano di origini marocchine ha annunciato l’uscita del suo album “Innocent” il 26 maggio!

Un nuovo album in vista. Rapper italiano Una banda di ragazzini Ha annunciato l’uscita del suo prossimo album sul suo account Instagram “innocente». La data di uscita, infatti, è prevista per il 26 maggio tra pochi giorni. L’album sarà composto da 14 canzoni di cui 8 lungometraggi.

L’artista, attualmente in carcere, è diventato famoso sul palco”Umore ». Inoltre, è stato incarcerato nel luglio 2021 per rapina a mano armata. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di fare musica dalla sua cella di prigione e firmare con l’etichetta Warner Music. Italia. Da allora, ha fatto brevi ritorni con titoli inediti.

Baby Gang: un album con molte caratteristiche!

«innocenteUn titolo evocativo per il rapper italiano di origini marocchine. È davvero un modo per dire che non ha commesso alcun crimine ed è imprigionato senza motivo? Ad ogni modo, i Baby Gang pubblicheranno le loro canzoni inedite. Inoltre, si è circondato di artisti noti per il suo album composto da 8 lungometraggi. In particolare, puoi trovare Lacrim, Baby K, Lazza, Ghali o Émis Killa. Quindi, devi aspettare fino al 26 maggio per scoprire questo nuovo album..