Trattative aperte con il club italiano West Ham su Gianluca Scamcca

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è in trattativa con il West Ham per l’ingaggio del nazionale italiano Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare gli Hammers in prestito.

Scamacca è un obiettivo a lungo termine per i rossoneri, che hanno provato a prenderlo dal Sassuolo la scorsa estate, prima del suo passaggio da 36 milioni di euro al West Ham. Secondo La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Ricky Mazzara, che conoscono Scamacca dai tempi delle giovanili della Roma, hanno aperto i colloqui con il West Ham. Si dice che gli Hammers siano desiderosi di prestare Scamocca nel 2023-24 e stiano cercando un nuovo centravanti per sostituire l’italiano. La trattativa è ancora in una fase iniziale, ma secondo quanto si apprende il Milan sarebbe interessato a firmare Scamacca in prestito con opzione o obbligo di riscatto. Sul tavolo di Diavoli ci sono anche Alvaro Morata e Noah Okafor, ma Scamacca sembra essere l’obiettivo prioritario del Milan per potenziare il proprio attacco nel 2023-24.

🔥 Principali argomenti di oggi:

• ‘Il Siviglia pensa di poter vincere la finale’, avverte Erik Lamela ai suoi ex compagni di squadra della Roma

• ‘Gli daremo del filo da torcere’, avverte il direttore dell’Inter Guardiola

• Jose Mourinho passa una pala a Pep Guardiola

• Due allenatori chiamati a sostituire Spalletti al Napoli

• L’obiettivo dell’Inter è quello di premiare i dipendenti del club