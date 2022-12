Ora italo-belga, Salvatore Adamo riceve la sua carta d’identità dal sindaco di Uccle.

Il famoso cantante ora ha la doppia cittadinanza.

Visita speciale, questo giovedì, all’amministrazione comunale di Uccle: Il cantante Salvatore Adamo è venuto a ritirare la sua nuova carta d’identità, che ha ricevuto dal Sindaco di Uccle. Su Facebook, quest’ultimo spiega che e il cantante “Sempre molto cordiale e umile, Voleva diventare ufficialmente belgaEd è venuto con il nostro amico il meraviglioso Jack Brocchi per ottenere la sua nuova carta d’identità“, insieme alla sua pubblicazione con una fotografia scattata al momento della ricezione del documento.

Nato in Italia nel 1943, il cantante è tuttora cittadino italianoPrima di cercare di ottenere la doppia cittadinanza”Due anni, ma ammetto che è stata colpa mia: non mi sono rivolto necessariamente alle autorità giuste, ho viaggiato troppo. sai, Qualche anno fa l’Italia non accettava la doppia cittadinanza“, spiega questo sabato Capitale,”Ho voluto diventare belga per ringraziare il paese che mi ha accolto“.

Adamo il Redentore La lingua resta comunque l’italiano,”Per rispetto dei miei genitori“, dice ai nostri colleghi.

ArBr – Foto: Facebook / Boris Dilliès