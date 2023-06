Il Quebec adotterà una legislazione sulla sicurezza e la salute culturale degli indigeni

Il governo di Legault introdurrà finalmente un disegno di legge sulla sicurezza culturale nella rete sanitaria, come promesso dopo la morte di Joyce Echaquane al Joliet Hospital nel settembre 2020.

“Abbiamo promesso che ci saremmo presi cura di lei, manteniamo le nostre promesse”, ha rilasciato giovedì il ministro Ian Lafrenière, responsabile delle relazioni con le Prime Nazioni e gli Inuit.

Il disegno di legge che stabilisce l’approccio della sicurezza culturale all’interno della rete dei servizi sanitari e sociali dovrebbe essere presentato venerdì all’Assemblea nazionale.

Nel 2019, la Commissione d’inchiesta sulle relazioni tra i popoli indigeni e alcuni servizi pubblici del Quebec (Commissione di Vienna) ha raccomandato di sancire il concetto di sicurezza culturale in una legge che rispetti i servizi sanitari e sociali. La sicurezza culturale lavora in particolare per creare ambienti rassicuranti e accoglienti per le popolazioni indigene, molte delle quali soffrono di razzismo e discriminazione nel sistema sanitario del Quebec.

Nel 2020, il ministro Lafrenière si è impegnato a incorporare il concetto di sicurezza culturale nella legge “molto presto”. Ha fatto marcia indietro due anni dopo, facendo arrabbiare i leader di Atıcamco e i partiti di opposizione.

Giovedì, ha detto di aver incontrato “quattordici persone e gruppi” prima di presentare il conto. “Era importante farlo. Ci saranno consultazioni e tutto il resto”, ha aggiunto.

Stava rispondendo a una domanda sull’Assemblea delle Prime Nazioni del Quebec e del Labrador (AFNQL), che è stata recentemente posta dal governo, attraverso un’intervista con Giornalismo, ad abbandonare il disegno di legge sulla sicurezza culturale. Nel 2022, l’AFNQL chiedeva questa azione legislativa.

Il presidente dell’AFNQL, Ghislaine Picard, ha dichiarato in un’intervista a dovere. Ma ha detto: “Non credo che il disegno di legge debba essere preso isolatamente”. A suo avviso, il Quebec è preoccupato per un’imminente sentenza della Corte Suprema e, nel frattempo, è “in procinto di rivedere il playbook sulle questioni giudiziarie”.

Il presidente Picard ha anche affermato che l’AFNQL non è stato contattato prima della presentazione del testo legislativo. Ha detto che i partiti di opposizione li hanno informati giovedì dell’imminente progresso del disegno di legge.

