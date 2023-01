Il principe Harry lancia una bomba significativa sui figli di Kate e William

persone e re

In un’intervista con telegrafoHarry ha detto che era molto preoccupato per George, Charlotte e Louis.

il principe Harry Rimosse molti passaggi dai suoi diari, temendo che lo facessero suo padre, Carlo III, e suo fratello, Guglielmo. perdonerà Ha detto in un’intervista al telegrafo Rilasciato venerdì.

« Il primo progetto (dal libro) Era diverso. Prima erano 800 pagine, ora sono solo 400 pagine. Avrebbero potuto essere due libri, in quanto tali. E la parte più difficile è stata rimuovere le cose”.spiegò Harry al giornale Il telegrafo. « Ci sono cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdoneranno mai”.Ha aggiunto.

“Si tratta di cercare di salvarli da se stessi.”

Il libro è intitolato alternativa Fai un volo nelle biblioteche. Il figlio più giovane di Carlo III non risparmiò nessuno, specialmente suo fratello, di due anni più anziano, che descrisse come ” miglior nemico. Furioso, William non avrebbe mai amato sua moglie, Megan. maleducato e aggressivo”e sarà lanciato durante una discussione nel 2019 Harry Per terra nella ciotola del cane. Nell’intervista condotta prima dell’uscita del libro in California, dove vive, Harry Spiega anche il senso di responsabilità per i figli di William: George, 9, Charlotte, 7 e Louis, 4.

« So che di questi tre bambini, almeno uno finirà come me, il surrogato”., ha detto. ” E mi fa male, mi preoccupa”.ha aggiunto, riconoscendo che William ” Ha chiarito che i suoi figli non sono una mia responsabilità.. « Non si tratta di cercare di abbattere la monarchia, si tratta di cercare di salvarli da se stessi”., Egli ha detto. ” So che sarò crocifisso da molte persone che dicono questo”Ha confessato ripetendo tutto questo nella speranza della riconciliazione.

Sta anche parlando direttamente alla famiglia reale, chiedendo loro di scusarsi con sua moglie, Meghan. Perché sai cosa hai fatto”.. « Quindi confessa e possiamo andare avanti tutti”.Aggiunge. Buckingham Palace è rimasto in silenzio dalla pubblicazione del libro dannoso prima dell’incoronazione di Carlo III il 6 maggio.

