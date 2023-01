Theo batte bene Chef Meyer e Zachary/Laetitia – Qui tutto ha inizio 17 gennaio 2023 (episodio 580) | Qui tutto ha inizio

Scopri il riepilogo dettagliato qui It All Begins Upfront Stagione 3 con l’episodio 580 in onda martedì 17 gennaio 2023 con Hortense e Vic uniti dalla loro disillusione innamorata.

Théo avverte Clotilde e Rose che Férigno ha accusato Tom per coprirgli le spalle. Clotilde non capisce perché Tessier non dice niente. Theo vuole che Clotilde trovi una buona ragione per licenziare Férigno… Se non fai niente, la scaglia contro tutti.

Hortense va a trovare Vic nella sua stanza, perché non vuole andare a lavorare con Theo e Kelly. Vic annuncia a sua sorella che è finita con Theo.

Hortense ti sorride e gli dice: “Le sorelle Rochemont, specializzate in sabotaggi romantici… Soddisfatti o rimborsati”. Hortense dice a Vic che devono andare a lavorare per riconquistare i loro amanti.

Zachary confida a Joachim di essersi reso ridicolo con Leticia per la loro discussione. Laetitia non vuole flirtare, ma una storia meravigliosa e bellissima. Landeras non sa se vuole la stessa cosa… perché ha sofferto tanto con Constance. Joachim è pragmatico e le dice che deve solo fare qualcos’altro.

Landeras ammette di amare davvero Laetitia… nient’altro può batterlo. Ci vorrà una breve passeggiata per digerire.

Clotilde chiama Teyssier e Férigno per annunciare un cambiamento nel corso delle Prove. Si svolgerà una fase eliminatoria tra Teyssier/Férigno e Meyer/Theo.

Clotilde è stanca dei colpi bassi e vuole smettere. Teyssier è pronto per il duello. Férigno accetta con riluttanza.

Zachary evita Laetitia (interpretata da Litorale fiorentino) All’istituto… Salome pensa che Landeras abbia bisogno di tempo per capire come si sente. Salomè consiglia a Letizia di lasciarlo tornare da lei perché “l’ignoranza fa impazzire”.

Bailey vede il suo ex (Lucas) mangiare con la sua nuova ragazza (Virginia) al Double A. Deve occuparsi del servizio. È troppo complicato per Billy gestire questa situazione.

Ferigno ha detto a Vic che ha fatto un casino. Lei sa che per me non è solo un sentimento, solo l’ambizione. Nicholas Freneau crede di essere troppo debole e non otterrà mai nulla.

Zachary va a trovare Leticia nel suo ufficio per avvertirla di un cambiamento nel suo programma.

Laetitia ammette a Zachary di aver cercato di comportarsi con nonchalance perché era offesa dalla sua reazione.

Qui tutto ha inizio Episodio 580 17 gennaio 2023: Férigno continua l’avventura

Clotilde propone a Teyssier e Férigno di preparare in due ore un piatto vegetariano a base di verdure di stagione. Anche Theo e Meyer affrontano la stessa sfida.

Zachary va a trovare Leticia e si scusa… Non voleva prenderla in giro. Le porta la sua ultima creazione per la discussione. Falle un regalo (braccialetto) per aiutarla… È lo stesso sexy braccialetto fortunato. Laetitia è persa… non capisce. Zachary dice che è semplice, dì a Leticia… che sta flirtando con lei. Laetitia è rimasta colpita.

Samia trova Billy che piange negli spogliatoi dopo il suo servizio Double A e gli racconta del suo ex marito Lucas, che ha incontrato al Double A.













Clotilde dà i risultati del girone eliminatorio del torneo: vince Theo con i ravioli cinesi (Emmanuelle Said al figlio) mentre Tessier (interpretato da lui Beniamino Baruch) e la decisione di Férigno fallì (non vi fu consenso). Entrambi rimangono in gara… solo Mayer viene eliminato.

Tutto inizia martedì 17 gennaio 2023: cosa ricordare

– Zacharias ha deciso di essere molto attento con Laetitia

Billy è scioccato nel vedere il suo ex in Double A

– Clotilde lancia il girone eliminatorio Tessier/Ferrigno e Theo/Meyer

Vic e Hortense rivogliono i loro amanti.

Lo chef Meyer è stato eliminato da Theo

– Férigno e Teyssier sono a pari merito, continuano a gareggiare

– Zacharias ha deciso di ascoltare il suo cuore con Leticia ed essere romantico

