WhatsApp vuole attirare professionisti lanciando un abbonamento Premium

Meta cerca di generare reddito Il WhatsApp, perché prima dell’acquisizione di Facebook nel 2014, l’app veniva pagata. Confermate le indiscrezioni secondo cui l’azienda si appresta a lanciare un abbonamento per professionisti, in quanto WhatsApp Premium è ora disponibile nella versione beta di WhatsApp.

Secondo WABetaInfo, WhatsApp si sta preparando a rilasciare un file Abbonamento Premium per utenti business. La messaggistica istantanea meta non è uno strumento molto professionale. Le aziende comprendono che la piattaforma, come altri servizi di identificazione, Facebook e Instagram, uno dei bersagli preferiti dagli hacker. Ci sono molti punti proibiti per la maggior parte dei professionisti, che sanno bene che la sicurezza informatica è una questione di sopravvivenza nel mondo di oggi.

Tuttavia, questo non impedisce a WhatsApp di tentare coraggiosamente la fortuna con loro. La piattaforma sta per annunciare un file Abbonamento mensile. I membri della beta di WhatsApp possono già accedere alle impostazioni dell’app sul proprio smartphone e scoprire il nuovo menu WhatsApp Premium. Alla fine, avranno la possibilità di creare Collegamenti di contatto personali Come https://wa.me/phonandroid, per esempio.

Con WhatsApp Premium avrai un link dedicato e potrai condividere un account su più dispositivi

Come azienda, potresti voler ricordare il tuo indirizzo ai potenziali clienti, ma puoi comunque cambiare quel link una volta ogni tre mesi. Una volta modificato, il vecchio collegamento sarà nuovamente disponibile per gli altri utenti. Allo stesso modo, WhatsApp Premium lo consente Condividi un account con 10 dispositivi. Una caratteristica che dovrebbe facilitare un coordinamento efficace tra i dipendenti che gestiscono un account unico per la propria azienda.

Qui per tutti e per tutti due personaggi Offerto da WhatsApp Premium, ricordi i premi e paghi. Pertanto, gli individui, la stragrande maggioranza degli utenti dell’applicazione, non vedranno alcun interesse ad abbonarsi a tale servizio. D’altra parte, i professionisti hanno una tale scelta di app, a pagamento o gratuite, che è difficile per WhatsApp fare bene. Forse, finalmente, Effettua videochiamate con 32 partecipanti Punta la bilancia a suo favore? WhatsApp Premium è attualmente disponibile solo nella versione beta dell’app su Android e tramite TestFlight per iOS e non sono ancora emersi dettagli riguardo alla data di lancio ufficiale o al prezzo. Si dice che questo varierà a seconda dei mercati.

