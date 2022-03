Il creatore di Cardano (ADA) admet s’être lourdement trompé

Une (bonne) erreur monumentale – Carlo Hoskinson est à la fois co-fondatore del réseau Ethereum (ETH) en 2013, puis principal fondateur de Cardano (ADA) dal 2014. Nous avons vu récemment que de gros investisseurs « baleines » accumulaient les ADA. Il s’avère pourtant que Charles Hoskinson s’est fortement trompé sur le succès de son réseau blockchain (mais en bien comme nous allons le voir).

Déjà 4 milioni di gettoni diversi e più dell’ADA

Cela fait à peine plus d’un an que le réseau Cardano est devenu multiattivic’est-à-dire qu’il comporte des tokens autres que sa cryptomonnaie native, l’ADA. La possibilità di ottenere numeri di getto su Cardano è in effetti arrivée avec la mise à jour Marysuvvenue le 1er mars 2021.

le contratti intelligenti (contrats intelligents), permettant la création d’applicazioni decentrate (DApps), sont quant à eux arrivés quelques mois après, avec la mise à jour Alonzole 12 settembre 2021.

Bien avant tout cela, en juillet 2020, Carlo Hoskinsonfondatore di Cardano, s’était livré à un pari osé sul nome di token e di DApps à venir sur le réseau. Et finalement, il s’est trompe, en sous évaluant grandezza le succès de cette blockchain:

« Vous vous souvenez quand j’ai predit des milleers d’actifs et de DApps sur Cardano ? Eh bien j’avais tort, il ya maintenant des million d’actifs natifs émis et les DApps sont déjà des centaines. Lentement mais sûrement. »

Compte Twitter @IOHK_Charles

La DeFi sur Cardano sur le point d’exploser avec la mise à jour Vasil ?

Comme le montrent les données citées par Charles Hoskinson, Cardano comporterait déjà près de 4 milioni di attività différents, avec pas loin de 50 000 caratteristiche di conio (emissione) distingue.

D’après des données de DeFiLama relatori per Cointelegraph, les DApps de finance décentralisée (DeFi) su Cardano seraient per contre encore assez modesti comparées à leurs concurrentes d’autres blockchains. Il y aurait ambiente 315 milioni di dollari en valeur totale bloquee (TVL) sur le réseau di Charles Hoskinson – la blockchain del progetto Terra (LUNA) calcola 20 miliardi di dollari di TVL Per esempio.

Charles Hoskinson ha spiegato che la TVL sur Cardano n’en serait qu’à son tout début. In effetti, il CEO d’IOHK si stima che il bello di DApps e lo sviluppo paziente jusqu’à l’arrivée du forcella rigida Vasil en juin 2022. Cette mise à jour apportera l’innovation du « conduttura »qui devrait grandezza accrescitore il nome delle transazioni par seconde.

« Ce que la plupart ne comprennent pas non plus, c’est que de nombreuses DApps sur Cardano attendent le lancement de la mise à jour Vasil en juin, pour bénéficier du conduttura. Il semble donc que nous n’ayons encore rien vu pour la TVL [sur le réseau ADA]. »

Compte Twitter @IOHK_Charles

Même si le projet Cardano semble être adepte de la fable du lièvre et de la tortue, il nous réserve parfois de belle sorprese. Il ya quelques jours, nous avons ainsi vu 1,5 miliardi di gettoni ADA être mis en staking per genere di cose reddito passivoet ce, en moins de 12h de temps !

