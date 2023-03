Il prezzo di questo ingrediente, che tutti abbiamo nella nostra dispensa, è ai massimi da 10 anni

Il prezzo dello zucchero continua a salire sulle borse di New York e Londra, mentre si registrano cali di produzione in India, che rivaleggia con il Brasile per la posizione di primo produttore mondiale. Anche le modifiche alle tasse sul carburante in Brasile supportano i prezzi.

A Londra, una tonnellata di zucchero bianco nel mercato dei futures ha raggiunto i 630 dollari la tonnellata, il livello più alto degli ultimi 10 anni. A New York, una libbra di zucchero greggio veniva scambiata a 0,22 dollari, il livello più alto in quasi sei anni. I prezzi dello zucchero sono aumentati durante la settimana a causa dei timori sull’offerta, con la situazione in India all’orizzonte poiché il paese è centrale per le forniture globali. “Il mondo continua a soffrire per la mancanza di zucchero”, ha detto Jack Scoville, analista di Price Group.