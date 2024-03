Il preside della Maurice Ravel High School si dimette con minaccia di morte: “Marchiato e ferito”. L'impiegato statale è ora in “stato di ansia”.

L’avvocato del direttore della fondazione ha confermato: “Oggi vuole rimodellarsi”.

Avvocato Il preside della Maurice Ravel High School si è dimesso, Minaccia di morte Dopo aver chiesto alla studentessa dei BTS di togliersi l'hijab, ha parlato parigino Riguardo al suo cliente.

Innanzitutto, il consiglio del direttore dell’istituto smentiva la formula della presidenza dell’Accademia di Parigi secondo la quale il pubblico funzionario doveva ritirarsi a “Conforto personaleL’avvocato infatti ribadisce che il suo assistito, da lui definito ““Il vero assedio della Repubblica”“È andato in pensione anticipata tre mesi prima della scadenza.”per motivi di sicurezza”. “Questo si vedrà.”coraggioso“nonostante”Uno stato di ansia“, secondo le dichiarazioni quotidiane.

“Questi eventi sono speciali per lei Marca et al Danno Mentre ha avuto una carriera impeccabile. Oggi vuole ricostruirsi”.Il suo consiglio lo conferma.

“È qui che inizia la commedia.”

L'avvocato ha invece presentato la versione dei fatti fornita dal preside del liceo. Secondo lo studente,Stava camminando nel cortile indossando l'hijab, e il regista le ha chiesto di toglierselo prima di afferrarla per il gomito“.”L'ho mandato via e da lì è iniziata la commedia“, denunciando il parere del capo dell'istituto, ricordando A “Menzogna provata“.

Lo ricordiamo, lo studente aveva presentato denuncia con l'accusa di “violenza che non comporta l'inabilità al lavoro”. Questa è stata chiusa per un “reato non sufficientemente definito”.

“Soddisfatto” dell'incontro con Gabriel Attal

Ha anche descritto l'avvocato come “inaccettabile“L'assoluzione della persona processata il 15 marzo dal tribunale di Lisieux in relazione alle minacce di morte rivolte al preside della scuola. Indica inoltre che il direttore dell'istituto non sarà presente alla conclusione dell'udienza prevista per il 23 aprile davanti al Tribunale di Parigi Tribunale Giudiziario”,Per la sua sicurezza“.

Il presidente, invece,Soddisfatto” Dell'incontro con Gabriel Attal e in generale dell'ascolto dell'esecutivo. Lo ha annunciato anche il primo ministroLo Stato avrebbe sporto denuncia contro la giovane con l’accusa di “diffamazione e calunnia”.

Venerdì 29 marzo è prevista una massiccia marcia a sostegno del presidente dell'istituto davanti al liceo.