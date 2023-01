Il tuo cane è un idiota o un genio? Ecco le varietà più intelligenti

Un totale di 2.352 cani adulti hanno preso parte alla suite di test tra marzo 2016 e febbraio 2022. Secondo Sara Juntella, studentessa di dottorato in cognizione canina presso l’Università di Helsinki e coautrice dello studio, “la maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza Il Labrador Retriever, ad esempio, era molto bravo a comprendere i gesti umani ma non era molto bravo a risolvere i problemi spaziali.Alcune razze come lo Shetland Sheepdog hanno ottenuto risultati coerenti in tutti i test.

Malinois, pastore tedesco e labrador faranno test di ricerca. ©ÉdA – Florent Marot

1. Pastore Malinois

2. Kelpie australiano

3. Documentalista di Labrador

4. Collie di bordo

5. Documentalista dorato

6. Hovawart

7. Cane da acqua spagnolo

8. Berger delle Shetland

9. Cocker Spaniel

10. Pastore australiano

11. Razza incrociata

12. Pastore tedesco

13. Cane della Lapponia finlandese

Per quanto riguarda le razze canine meno intelligenteSarebbe secondo una classificazione fatta dal professor Stanley Cohen, un ricercatore americano in neuropsicologia, il levriero afgano e il Basenji.

1. Il levriero afgano

2. Basenji

3. Bulldog

4. Chow Chow

5. Borzoi

6. Segugio

7. Pechinese

8. Cane da lepre

9. Mastino

10. Bassotto

11. Shih Tzu.